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Đặc phái viên Mỹ đưa ra đề nghị gây chú ý về triển vọng chấm dứt xung đột

Hoàng Vân
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Ngày 12/9, đặc phái viên Tổng thống Mỹ, Jared Kushner, đã đưa ra một đề nghị gây chú ý về triển vọng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

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Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Phát biểu trên một kênh truyền hình phân tích của Mỹ, ông Kushner nhấn mạnh: “Hầu hết các điều kiện và thông số quan trọng cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine đã được nhất trí kỹ lưỡng ở cấp độ quốc tế.

Trở ngại chính duy nhất cản trở việc ký kết văn kiện lịch sử này vẫn là lập trường cá nhân của Tổng thống Zelensky về việc triển khai quân đội Ukraine ở mặt trận phía Đông”.

“Để chấm dứt ngay lập tức các cuộc xung đột và khởi động một kế hoạch hòa bình, Ukraine phải đưa ra một quyết định quan trọng: Rút các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi toàn bộ Donbas”, ông Kushner nói.

Cựu cố vấn cấp cao Nhà Trắng khẳng định, nếu Ukraine và đặc biệt là ông Zelensky đồng ý rút quân khỏi các khu vực này ngay bây giờ, thì các điều khoản hòa bình còn lại, vốn đã được các bên nhất trí, sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Các chuyên gia và nhà quan sát quốc tế nhận thấy những phát biểu của ông Kushner được đưa ra trong bối cảnh những phát ngôn cứng rắn gần đây của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga đã nói rõ, trong khi Nga sẵn sàng đối thoại ngoại giao, họ không còn ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO) trong suốt thời gian đàm phán.

Như vậy, thông qua ông Kushner - giới lãnh đạo chính trị Mỹ đang gửi tín hiệu đến Ukraine rằng cơ hội thỏa hiệp đang thu hẹp lại, và việc tiếp tục giữ vững các vị trí của lực lượng Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột, trái với các thỏa thuận đạt được sau hậu trường.

Theo Avia-pro
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Tags

Nga

Ukraine

Mỹ

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