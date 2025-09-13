HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đặc nhiệm bắt giữ các sĩ quan tình báo ở Zaporizhia

Bạch Dương |

Một hoạt động tác chiến của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) tại khu vực Zaporizhia đã kết thúc trong thất bại.

Đặc nhiệm Nga bắt giữ sĩ quan Tình báo Ukraine tại Zaporizhia trong chiến dịch thành công - Ảnh 1.

Quân đội Nga đã thực hiện một chiến dịch thành công tại vùng Zaporizhia, kết quả là nhiều quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm cả các sĩ quan của Tổng cục Tình báo (GUR), đã bị bắt giữ.

Thông tin này được báo cáo bởi chỉ huy đơn vị đặc nhiệm thuộc Lực lượng Nhảy dù Nga với mật danh "Viking".

Theo Viking, chiến dịch gần đây nhằm dụ các binh sĩ Quân đội Ukraine đến những vị trí của Nga đã "rất thành công".

Trong số những người đầu hàng không chỉ bao gồm binh lính bình thường mà còn có cả sĩ quan từ các đơn vị GUR đặc biệt tinh nhuệ.

“Họ đã cố gắng lợi dụng địa hình, điều kiện thời tiết và nhiều phương tiện kỹ thuật khác nhau để xâm nhập mà không bị phát hiện".

"Tuy nhiên chúng tôi có thể kiểm soát hành động của họ ở khoảng cách xa hơn nhiều so với những gì đối phương có thể tưởng tượng”, người chỉ huy đội đặc nhiệm giải thích.

Đặc nhiệm Nga bắt giữ sĩ quan Tình báo Ukraine tại Zaporizhia trong chiến dịch thành công - Ảnh 3.

Đặc nhiệm Nga đã bắt giữ một nhóm sĩ quan tình báo Ukraine.

Việc quân nhân Ukraine đầu hàng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) không phải là trường hợp hiếm gặp.

Đầu mùa hè này, chỉ huy một đơn vị lính thủy đánh bộ Nga đang hoạt động tại vùng Dnipropetrovsk đã báo cáo về một trường hợp tương tự, tại thời điểm đó, có tới một trung đội lính Ukraine đã bị bắt.

Những quân nhân này sau khi trải qua quá trình thẩm vấn sẽ được đưa đi giam giữ và có thể trao trả trong một đợt trao đổi tù binh, họ sẽ được đưa tới một quốc gia trung lập và ở lại đó cho tới khi chiến tranh kết thúc.

Máy bay không người lái Ukraine đẩy lui một cuộc tấn công cơ giới của Nga.

Theo Avia-pro
