Đã xác định được danh tính nữ sinh viên chạy xe máy vào cao tốc gây nguy hiểm

Hương Trà |

Một người điều khiển ô tô đã gửi clip phản ánh tới ứng dụng VNeTraffic, ghi lại cảnh một người điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Theo thông tin từ Cục CSGT, thì vào ngày 21/2/2026, một người điều khiển ô tô đã gửi clip phản ánh tới ứng dụng VNeTraffic, ghi lại cảnh một người điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến cao tốc Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng .

Theo nội dung clip, chiếc xe máy di chuyển trên cao tốc với tốc độ, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho chính người điều khiển xe máy và những người xung quanh. Sau khi tiếp nhận thông tin, 23/2/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã khẩn trương xác minh, làm rõ danh tính người điều khiển phương tiện và mời các cá nhân liên quan lên làm việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy mang BKS: 29E3-004.xx trong clip là Ngô Hải Y. (SN 2001, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội, hiện là sinh viên). Tại cơ quan công an, Y. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính Ngô Hải Y. với hành vi vi phạm: điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc, quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 7, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ; phạt tiền từ 4.000.000 – 6.000.000 đồng, trừ 6 điểm GPLX.

Danh tính nữ sinh thuê trọ "ngủ nhầm" trong phòng chủ nhà
