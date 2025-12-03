Sáng 3/12, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Nguyễn Huy Tiến đã trình Quốc hội báo cáo về kết quả thực hiện một số nghị quyết về giám sát và chất vấn .

Liên quan tới việc thực hiện Nghị quyết số 82/2019 ngày 14/6/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, ông Nguyễn Huy Tiến cho biết, VKSND các cấp phối hợp điều tra xác minh giải quyết 328 nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 211 vụ/798 bị can.

Kết quả, đã truy tố và kiểm sát xét xử 141 vụ/655 bị cáo về tội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị .

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: Như Ý

Về thực hiện Nghị quyết số 121/2020 ngày 19/6/2020 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, cơ quan điều tra đã khởi tố 12.110 vụ/12.483 bị can; VKS giải quyết 11.077 vụ /12.342 bị can; xét xử 11.216 vụ/12.416 bị cáo.

Về Nghị quyết số 99/2023 ngày 24/6/2023 về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19; chính sách y tế cơ sở, y tế dự phòng, VKSND thực hiện yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ, việc trong quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các sai phạm, các vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ngành kiểm sát đã phối hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 37 vụ án/248 bị cáo.

Bảo vệ trẻ em tốt hơn trong quá trình giải quyết vụ án

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) nhìn nhận, tình hình xâm hại trẻ em, giai đoạn 2015 - 2020, quy mô cả nước xảy ra nhiều vụ việc. Trước bối cảnh đó, Quốc hội đã tổ chức giám sát tối cao với xâm hại trẻ em. Khi tổ chức giám sát tối cao, Quốc hội đã ban hành nghị quyết, đề ra nhiều chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể, trong đó có những chỉ tiêu đặt ở mức tuyệt đối, tức phải đạt đảm bảo 100%.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Như Ý

Theo bà Thủy, rất nhiều vụ án xâm hại trẻ em rất khó phát hiện, như vụ án xâm hại do người thân trong gia đình gây ra - tức những vụ án xảy ra đằng sau cánh cửa mỗi gia đình thì trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm.

Đặc biệt, năm 2024, Quốc hội đã thông qua Luật Tư pháp người chưa thành niên - một đạo luật có tính chất đặc cách, đặc thù với người chưa thành niên trong lĩnh vực tư pháp, được Quốc tế đánh giá cao bởi tính tiến bộ, nhân văn.

Đại biểu đang là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị năm 2026 Quốc hội sửa Nghị quyết 96 về các chỉ tiêu đối với công tác tư pháp. Trong đó, kiến nghị đưa toàn bộ các chỉ tiêu về giải quyết án xâm hại trẻ em đang ở nghị quyết giám sát này đưa sang Nghị quyết 96 về công tác tư pháp.

Đồng thời, bà Thủy cũng kiến nghị tiếp tục rà soát để giao cao hơn đối với 1 số chỉ tiêu giải quyết án xâm hại trẻ em để từ đó bảo vệ trẻ em tốt hơn trong quá trình giải quyết vụ án.