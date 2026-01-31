HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đã tìm ra nam thanh niên đeo khẩu trang, che biển số xe, sàm sỡ cô gái trẻ ở TPHCM

Duy Anh |

Nam thanh niên đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính tổng cộng 12 triệu đồng về 2 hành vi vi phạm.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, ngày 31/1, Công an phường Cầu Kiệu (TPHCM) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng V.Q.K. (SN 2000, tạm trú tại địa phương) về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục và vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Công an mời làm việc để xử lý đối với V.Q.K.

Trước đó, ngày 28/1, Công an phường Cầu Kiệu tiếp nhận tin báo của chị D.B.T. (SN 2003) về việc bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, dùng tay đụng chạm vào cơ thể chị rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16/1 tại khu vực đầu hẻm đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu, khi nạn nhân đang đứng chờ người thân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP khẩn trương truy xét phương tiện nghi vấn. Qua đó xác định đối tượng liên quan là V.Q.K. (SN 2000), tạm trú tại địa phương.

Làm việc với cơ quan công an, K. thừa nhận hành vi sàm sỡ nêu trên.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng đã dùng khẩu trang che biển số xe trước khi áp sát nạn nhân.

Hình ảnh nam thanh niên áp sát, sàm sỡ cô gái do camera ghi lại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường đã lập biên bản xử phạt V.Q.K. về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục theo quy định với mức phạt 7 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai; đồng thời xử phạt 5 triệu đồng về hành vi che lấp biển số xe.

Tổng mức phạt là 12 triệu đồng.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to

 

