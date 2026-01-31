Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (31/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. Khu vực này có mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm 2 - 4 độ C.

Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác.

Từ đêm nay, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–15 độ, vùng núi Đông Bắc Bộ 9–12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày mai đến đêm 3/2, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc chuyển rét, miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn do tác động của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Báo Nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/1 và ngày 1/2

Thời tiết Hà Nội không mưa. Trời rét. Nhiệt độ từ 15-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-23 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. rời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 16-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.