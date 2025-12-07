Đã tìm ra mỹ nhân soán ngôi "trắng như Ngọc Trinh": Da phát sáng, bóng lưng mới kinh ngạc

Mới đây, "nửa showbiz" Việt quy tụ tại show của NTK Đỗ Long. Không chỉ dàn khách mời lên đồ "chặt chém" mà sự xuất hiện của dàn người mẫu trình diễn cũng thu hút sự chú ý. Trong đó, netizen chú ý đến màn catwalk của Á hậu Ngọc Thảo, cô xuất hiện với trang phục hở bạo, thần thái sắc lạnh cuốn hút.

Thế nhưng, điểm nhấn trong phần trình diễn của Ngọc Thảo không chỉ là kỹ năng mà còn là làn da "trắng phát sáng". Netizen cho rằng Ngọc Thảo chính là ứng viên tiềm năng đang soán ngôi danh xưng "trắng như Ngọc Trinh" của đàn chị. Khi cô vừa xuất hiện đã nhanh chóng chiếm hết mọi sự chú ý. Ngoài ra, ở vài khung hình, Ngọc Thảo còn khiến khán giả phải dõi mắt theo sát rạt khi khoe lưng trần vô cùng nóng bỏng.

Á hậu Ngọc Thảo "càn quét" show thời trang với sắc vóc nóng bỏng và khuôn mặt sắc lạnh

Ngọc Thảo khoe body nóng bỏng, bước catwalk tự tin sau 5 năm đăng quang Á hậu

Ngọc Thảo được khen sở hữu làn da trắng phát sáng, bóng lưng gợi cảm ngang ngửa Ngọc Trinh

Danh xưng "trắng như Ngọc Trinh" đang bị lung lây bởi Á hậu Ngọc Thảo

Ngọc Thảo là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong hai năm đương nhiệm cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Thảo được chọn trở thành đại diện Việt Nam trên đấu trường Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020 (Miss Grand International 2020) và dừng chân ở top 20. Sau khi giành ngôi Á hậu 2, Nguyễn Lê Ngọc Thảo từng chia sẻ: "Em nghĩ sau cuộc thi, điều em học được chính là chúng ta nên dám nghĩ và dám làm, hành động hay hơn lời nói. Em nghĩ vẻ đẹp không phải là tất cả, mà sâu thẳm bên trong tâm hồn mình vẻ đẹp tri thức mới là thứ khiến chúng ta tỏa sáng và tạo nên giá trị cho mỗi người".

Ngọc Thảo đã rời công ty Sen Vàng từ tháng 12/2024 để hoạt động tự do. Cô là một trong những gương mặt quen thuộc của sàn diễn thời trang. Hiện tại, Ngọc Thảo sống kín tiếng, dành thời gian nấu ăn, cắm hoa... Cô còn vướng tin đồn sắp kết hôn nhưng nàng hậu không lên tiếng.

Ngọc Thảo vẫn duy trì hoạt động showbiz sau nửa thập kỷ đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020