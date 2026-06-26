Đã tìm ra chàng trai có cơ địa viral nhất Việt Nam: Mở miệng là thành trend, xứng danh "chúa tể ngôn từ"

Lướt MXH, chắc chắn bạn đã nghe qua những câu thoại của chàng trai này ít nhất 1 lần.

Nếu là một mọt phim truyền hình Việt hay thường xuyên lướt mạng xã hội, bạn chắc chắn đã không ít lần bắt gặp những từ được netizen thi nhau sử dụng như "Enter", "Mu-te", "Nương tử ơi" hay "Hê sờ lô, hê sờ li li". Những ngôn từ độc lạ này được dân tình thi nhau bắt chước nhưng không phải ai cũng hiểu, bởi đều là trend được sáng tạo ra từ nam diễn viên Duy Hưng.

Diễn viên Duy Hưng sở hữu loạt câu thoại cực viral trên MXH

Sự nghiệp tạo trend của Duy Hưng bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ từ vai Trung "trâu" trong Gara Hạnh Phúc (2022). Bằng việc sáng tạo ra hệ ngôn ngữ độc quyền bằng cách thêm đuôi "s" (ví dụ: "chào các bạns", "khổ lắms"), hay câu nói quen thuộc "hê sờ lô hê sờ li li", anh chàng phó sếp gara đã tạo nên một cơn sốt ngôn từ kéo dài suốt nhiều tháng trời.

"Hê sờ lô hê sờ li li", bạn nghe có quen không? Đến khi hóa thân vào vai Khương "liều" trong bộ phim hình sự Độc Đạo (2024), Duy Hưng một lần nữa khẳng định danh xưng "chúa tể ngôn từ" là dành cho anh. Những câu nói mang tính thương hiệu như "Đông vui quá nhở? Họp lớp à?" khi gặp băng anh chị, hay "mấy con lợn nhựa", cách gọi "Nương tử ơi" , tiếng lóng "Mu-te" (im lặng) đã trở thành chất liệu chế meme vô tận cho giới trẻ. Những câu thoại đầy tính giải trí này đã giúp Khương "liều" trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ nhất màn ảnh nhỏ. "Đông vui quá nhở? Họp lớp à?""Nương tử ơi""Mu-te"

Vai Khương "liều" đã có nhiều câu thoại để đời

"Đông vui quá nhở? Họp lớp à?" còn thành trend hot TikTok Không chịu đóng khung trong hình ảnh bụi bặm, phong trần, Duy Hưng gần đây đang khiến khán giả truyền hình ngỡ ngàng khi tái xuất trong bộ phim hình sự công nghệ số Lửa Trắng. Vào vai Cương "đen" - một tay chân thân tín của ông trùm ma túy, nam diễn viên gây sốt khi lần đầu tiên được mặc vest lịch lãm trên phim.