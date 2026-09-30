Đã tích hợp hộ chiếu trên VNeID vẫn bị từ chối xuất cảnh trong trường hợp sau

Nhiều người lầm tưởng hộ chiếu đã tích hợp trên VNeID có thể dùng thay bản giấy khi đi nước ngoài. Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, công dân vẫn bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản giấy còn giá trị khi làm thủ tục tại cửa khẩu.

Hiện nay, ứng dụng VNeID đã cho phép tích hợp thông tin hộ chiếu, giúp công dân dễ dàng quản lý, tra cứu và xuất trình thông tin khi thực hiện một số thủ tục hành chính. Tiện ích này hạn chế việc phải mang theo bản giấy trong nhiều giao dịch thường ngày, nhưng lại khiến không ít người hiểu nhầm rằng có thể dùng hộ chiếu điện tử trên điện thoại để xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo quy định hiện hành, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, công dân vẫn phải xuất trình hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng. Trường hợp chỉ có thông tin hộ chiếu trên VNeID mà không mang theo bản giấy, người dân sẽ không đủ điều kiện thực hiện thủ tục, dẫn đến nguy cơ lỡ chuyến bay, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình và kế hoạch đi lại.

Qua quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần phân biệt rõ giữa tiện ích tra cứu thông tin trên VNeID và giá trị pháp lý của giấy tờ xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. Hộ chiếu tích hợp trên ứng dụng chỉ mang tính hỗ trợ quản lý thông tin cá nhân, còn hộ chiếu bản giấy vẫn là giấy tờ bắt buộc khi công dân xuất cảnh, nhập cảnh.

Thông tin hộ chiếu trên VNeID hỗ trợ tra cứu nhưng không thay thế hộ chiếu bản giấy khi xuất cảnh, nhập cảnh

Để chuyến đi diễn ra suôn sẻ, trước khi khởi hành, người dân cần kiểm tra kỹ thời hạn và tình trạng hộ chiếu, bảo đảm hộ chiếu còn nguyên vẹn, thông tin rõ ràng và còn giá trị sử dụng. Bên cạnh đó, người dân nên chủ động tìm hiểu điều kiện nhập cảnh của quốc gia, vùng lãnh thổ dự định đến, đặc biệt là yêu cầu về thời hạn còn lại của hộ chiếu.

Nhiều quốc gia hiện yêu cầu hộ chiếu của du khách phải còn hạn ít nhất 6 tháng tính đến ngày nhập cảnh. Tuy nhiên, quy định cụ thể có thể khác nhau tùy từng điểm đến, vì vậy người dân nên tra cứu thông tin chính thức từ cơ quan đại diện ngoại giao hoặc hãng hàng không trước khi đặt vé.

Những lưu ý quan trọng khi sử dụng hộ chiếu

Ngay khi nhận hộ chiếu, người dân cần đối chiếu toàn bộ thông tin cá nhân in trên hộ chiếu. Nếu phát hiện sai lệch, công dân phải liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn điều chỉnh kịp thời, tránh phát sinh rắc rối khi làm thủ tục tại cửa khẩu.

Công dân tuyệt đối không cho người khác mượn, không cầm cố, không tự ý sửa chữa hộ chiếu hoặc sử dụng hộ chiếu vào mục đích trái pháp luật. Trường hợp bị mất hộ chiếu, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan chức năng để hủy giá trị sử dụng trên hệ thống, phòng ngừa nguy cơ kẻ gian lợi dụng giấy tờ để thực hiện hành vi vi phạm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân tiếp tục khai thác hiệu quả các tiện ích của VNeID trong quản lý, tra cứu thông tin cá nhân, đồng thời luôn mang theo hộ chiếu bản giấy còn giá trị khi xuất cảnh, nhập cảnh. Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và tìm hiểu kỹ quy định của nơi đến sẽ giúp hạn chế những tình huống không mong muốn, bảo đảm hành trình an toàn, thuận lợi.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa