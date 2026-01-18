Đã rõ tin đồn thiếu gia Minh Hải - người yêu cũ Hoà Minzy ngoại tình, có con riêng

Gần đây, doanh nhân Nguyễn Minh Hải - bạn trai cũ Hoà Minzy bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục bị kéo vào ồn ào đời tư. Nguồn cơn xuất phát từ việc trên mạng xã hội lan truyền một "bức tâm thư" được cho là của Minh Hải, với nội dung xin lỗi và mong muốn quay lại quá khứ. Sau 4 năm, chuyện tình cảm của Minh Hải và Hoà Minzy lần nữa bị đào lại rầm rộ.



Trước những thông tin lan truyền ngày càng dữ dội, Minh Hải đã chính thức phản hồi để làm rõ sự việc. Trong thông báo này, anh khẳng định những nội dung đang lan truyền trên mạng hoàn toàn không phải do mình viết, chia sẻ hay uỷ quyền cho bất kì ai phát ngôn. Minh Hải cho biết nhiều năm qua đã không hoạt động mạng xã hội. Nam doanh nhân nhấn mạnh bản thân đã bị mạo danh, kéo theo nhiều hiểu lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Minh Hải khẳng định chưa từng viết tâm thư hay lên tiếng về bất kì vấn đề cá nhân, đời sống tình cảm như bị lan truyền thời gian qua (ảnh: FBNV)

Đáng chú ý, trong số các vấn đề được Minh Hải làm rõ, có một chi tiết trực tiếp liên quan đến tin đồn thời điểm anh và Hoà Minzy chia tay. Dù không nhắc cụ thể tên Hoà Minzy nhưng qua cách Minh Hải chia sẻ, netizen cho rằng anh đang muốn đính chính chuyện cũ. Minh Hải nhấn mạnh: "Tôi không có hành vi ngoại tình, không có con riêng, và không vi phạm các chuẩn mực đạo đức hay pháp luật trong suốt thời gian còn tồn tại mối quan hệ trước đây; như một số thông tin bịa đặt đang và đã được đăng tải".

Phát ngôn thẳng thắn này được xem là câu trả lời trực diện cho những đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm của anh và Hoà Minzy. Từ chia sẻ của Minh Hải, tin đồn cho rằng mối quan hệ giữa anh và Hoà Minzy tan vỡ vì phía nam doanh nhân "ngoại tình" hay có con riêng cũng chính thức có lời giải đáp.

Minh Hải khẳng định anh không ngoại tình trong thời gian ở trong mối quan hệ cũ (Ảnh: FBNV)

Trên thực tế, sau khi chia tay vào năm 2022, cả Minh Hải và Hoà Minzy đều chọn cách sống kín tiếng, giữ im lặng trước dư luận. Hoà Minzy nhiều lần khẳng định cô và người cũ chia tay trong sự tôn trọng, cùng thống nhất đặt quyền lợi của con trai lên hàng đầu. Về lý do ly hôn, Hoà Minzy từng nói: "Để đi đến quyết định này là điều không hề dễ dàng với cả hai. Chúng tôi có định hướng cuộc sống khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung và dành cho nhau lối đi riêng. Cả hai tôn trọng nhau nên mong chuyện này kết thúc một cách êm đẹp như cách chúng tôi yêu nhau".

Sự việc lần này cho thấy chỉ từ một bài viết mạo danh, hàng loạt thông tin sai lệch đã nhanh chóng lan truyền, kéo theo những suy đoán vượt xa sự thật. Qua câu chuyện của Minh Hải và Hoà Minzy, nhiều ý kiến cho rằng khán giả cần tỉnh táo hơn khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng. Việc tin vào những nội dung chưa được kiểm chứng không chỉ tạo ra hiểu lầm mà còn vô tình gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống riêng tư của những người trong cuộc.