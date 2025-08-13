Đã rõ lý do Mỹ từ chối ông Zelensky tham dự thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Trump-Putin ở Alaska

Theo phía Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không được mời tham gia cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Sáu (15/8), vì chính nhà lãnh đạo Nga là người đưa ra lời mời gặp mặt.

"Cuộc gặp này được tổ chức theo đề nghị của Tổng thống Putin", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Ba (12/8). "Mục tiêu của Tổng thống [Donald Trump] là đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này."

Bà Leavitt nhấn mạnh: "Tôi tin rằng việc Tổng thống [Trump] trực tiếp ngồi đối diện Tổng thống [Putin], thay vì chỉ trao đổi qua điện thoại, sẽ giúp ông nắm rõ nhất con đường chấm dứt chiến sự và định hướng tương lai của nó."

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky khẳng định bất kỳ quyết định nào nhằm kết thúc xung đột mà không có sự tham gia của Ukraine đều là vô nghĩa.

Nhiều đồng minh châu Âu cũng lên tiếng ủng hộ lập trường của Kiev. Một nhóm lãnh đạo châu Âu ra tuyên bố hôm thứ Bảy (9/8) rằng "con đường hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine".

Trả lời báo chí hôm thứ Hai (11/8), Tổng thống Trump dự đoán ông sẽ sớm biết liệu Tổng thống Putin có thực sự nghiêm túc trong việc đàm phán hay không sau vài phút gặp mặt. Ông cũng thừa nhận Nga và Ukraine sẽ cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến "trao đổi đất đai" trong khuôn khổ bất kỳ thỏa thuận nào.

"Nếu đó là một thỏa thuận công bằng, tôi sẽ thông báo với lãnh đạo Liên minh châu Âu, NATO và cả Tổng thống Zelensky", ông Trump nói. "Tôi có thể nói 'Chúc may mắn, hãy tiếp tục chiến đấu', hoặc cũng có thể nói rằng chúng ta đã có thể đạt được một thỏa thuận."

Khi được hỏi liệu cuộc gặp có mở đường cho một thỏa thuận hòa bình hay chỉ đơn thuần giúp Tổng thống Trump đánh giá khả năng đạt thỏa thuận, bà Leavitt cho biết chính quyền không loại trừ bất kỳ kịch bản nào.

"Tôi nghĩ cả hai khả năng đều đúng", bà nói. "Tổng thống luôn khẳng định mong muốn có một thỏa thuận hòa bình, muốn thấy cuộc chiến này kết thúc..."

Hai Tổng thống Trump và Putin dự kiến gặp nhau tại Anchorage, Alaska vào ngày 15/8.

"Đã có nhiều cuộc thảo luận về địa điểm, nhưng Alaska vốn là một tiểu bang của Mỹ", bà Leavitt nói. "Tổng thống rất vinh dự và mong chờ được đón tiếp Tổng thống Putin trên đất Mỹ."

