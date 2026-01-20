Đã rõ lý do Kim Woo Bin không mời ân nhân tới đám cưới

Hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin là sự kiện nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng châu Á ở thời điểm cuối năm ngoái. Dù đám cưới đã kết thúc vào hôm 20/12/2025 nhưng dư âm của sự kiện tới nay vẫn gây bàn tán trên các phương tiện truyền thông.

Mới đây, công chúng xôn xao trước thông tin huấn luyện viên thể hình nổi tiếng xứ Hàn Yang Chi Seung không được mời tới dự đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah. Đáng nói, huấn luyện viên Yang chính là ân nhân của Kim Woo Bin, từng giúp đỡ nam tài tử rất nhiều khi anh mắc ung thư. Từ đây, 1 bộ phận netizen đặt ra nghi vấn nam thần họ Kim vô ơn, không mời ân nhân tới dự hôn lễ.

Kim Woo Bin nghi vô ơn, không mời ân nhân Yang Chi Seung tới đám cưới. Ảnh: Naver

Tới sáng 20/1, Xportsnews đưa tin, Yang Chi Seung vừa xuất hiện trên chương trình Malja Show (KBS 2TV) và chính thức giải thích về nguyên nhân Kim Woo Bin không mời anh tới đám cưới: "Woo Bin biết tôi đang trải qua 1 khoảng thời gian khó khăn. Vì biết tôi đang ở giai đoạn khó nhọc, vất vả nên cậu ấy đã không mời tôi đến hôn lễ". Được biết, gần đây huấn luyện viên Yang đã phải đóng cửa phòng tập của mình.

Tới nay công chúng mới vỡ lẽ rằng Kim Woo Bin không mời Yang Chi Seung tới đám cưới không phải do vô ơn mà thực chất xuất phát từ sự quan tâm tới tình hình tài chính của ân nhân. Chi tiết này cho thấy nam tài tử vô cùng tinh tế, luôn quan tâm tới người khác.

Cũng trên sóng truyền hình mới đây, Yang Chi Seung còn dành nhiều lời khen "có cánh" để ca ngợi nhân cách tốt đẹp của Kim Woo Bin: "Cậu ấy thực sự rất biết quan tâm tới người khác. Gần đây trên 1 chương trình truyền hình, cậu ấy đã nói rằng luôn trân trọng ân tình với tôi suốt 10 năm qua. Khi Woo Bin mắc ung thư, tôi đã giúp cậu ấy tạo ra 1 phòng tập ngay tại nhà. Nhờ chăm chỉ tập luyện mà sức khỏe Woo Bin đã cải thiện rất nhiều".

Đồng thời, huấn luyện viên Yang nhắn nhủ thêm với Kim Woo Bin rằng: "Woo Bin à, chúc mừng đám cưới của em nhé".

Theo lời Yang Chi Seung, Kim Woo Bin không mời anh tới hôn lễ xuất phát từ sự tinh tế và quan tâm. Ảnh: Naver

Được biết, hôn lễ Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải. Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, "biên kịch vàng" Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ cặp đôi vàng. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình. Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau "1 trời 1 vực" thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Khi cặp đôi vàng đi chào bàn, Shin Min Ah cũng không giấu được những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên gương mặt. Cô nói nhỏ với các khách mời rằng: "Chúng em sẽ sống hạnh phúc ạ". Cũng chính từ khoảnh khắc này, đạo diễn Yook Sang Hyo nhận ra rằng minh tinh quyền lực như Shin Min Ah thực ra cũng giống bao cô gái bình thường khác trong đám cưới, đó là luôn ao ước và khao khát hướng tới cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu.