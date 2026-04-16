Đã rõ danh tính ông chú bán bò bía “mắt đảo như rang lạc” nổi tiếng ở Hà Nội, từng làm công an

Lam Giang (Tổng hợp) |

Ông chủ xe bò bía là người Phú Thọ, ra Hà Nội bán bò bía đã được 20 năm.

Thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều về hình ảnh của một người đàn ông bán bò bía ở Hà Nội. Trong lúc bán hàng, người đàn ông hay đưa mắt nhìn xung quanh, hình ảnh “không tập trung” này khiến cư dân mạng cho rằng trông anh giống một chiến sĩ công an nằm vùng hơn là một người bán hàng rong. Chính vì thế, nhiều người gọi anh là "người bán bò bía bí ẩn" và thông tin về người đàn ông này cũng nhận được không ít sự quan tâm.

Được biết, “ông chú” bán bò bía tên là Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, quê ở xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ).

Hình ảnh người đàn ông bán bò bía nhưng thường xuyên "không tập trung" gây xôn xao mạng xã hội.

Chia sẻ với báo Thanh Niên , anh Thành cho biết đã bán bò bía dạo ở Hà Nội được gần 20 năm. Ban đầu, anh khởi nghiệp trên đường Thanh Niên, sau đó chuyển sang phố Trúc Bạch rồi về Yên Phụ. Gần đây, do quy định về trật tự đô thị, anh Thành đã thuê một mặt bằng nhỏ trên phố Yên Phụ với giá 2,5 triệu đồng/tháng để ổn định kinh doanh, yên tâm phục vụ khách hàng từ 15 - 23 giờ hàng ngày.

Ở quê nhà, vợ anh Thành làm công nhân. Vợ chồng anh có 3 người con, con lớn nhất học lớp 12, bé nhỏ nhất học lớp 3.

Anh Thành cho biết bản thân từng có thời gian ngắn làm công an xã ở quê nhà. (Ảnh: Thanh Niên)

Khi được hỏi về lý do mắt “đảo như rang lạc” trong lúc bán hàng, anh Thành tâm sự, khi bán hàng trên vỉa hè, lượng khách đến mua đông, nhiều người dừng xe dưới lòng đường nên anh vừa làm đồ ăn, vừa phải nhìn qua nhìn lại quan sát xe cộ để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc. Việc quan sát ấy lâu dần trở thành phản xạ tự nhiên, một cái “tật” nghề nghiệp của anh.

Người đàn ông cũng bày tỏ bản thân vừa vui vừa sợ khi nhiều người trên mạng nghĩ anh là công an nằm vùng. Theo anh Thành, trước đây anh cũng có thời gian ngắn làm công an xã tại quê nhà, đi làm thợ xây ở nước ngoài và trải qua nhiều nghề khác trước khi ra Hà Nội khởi nghiệp bán bò bía.

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, có nhiều người đến ủng hộ khiến anh Thành rất vui nhưng cũng có chút áp lực. (Ảnh: Như Hoàn)

Mỗi ngày, anh Thành bán tối đa 300 chiếc bò bía, giá mỗi chiếc là 10.000 đồng. Đây là nguồn thu nhập chính để anh gửi về quê nuôi 3 con ăn học. (Ảnh: Như Hoàn)

Mỗi ngày, anh Thành dành buổi sáng để chuẩn bị nguyên liệu, tự làm vỏ bánh, dừa, kẹo mạch nha để buổi chiều đi bán.

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, có những thời điểm khách hàng kéo đến rất đông, xếp hàng chờ mua bò bía khiến rất vui và cũng có chút áp lực. Mỗi ngày, anh bán tối đa khoảng 300 chiếc bò bía do nguyên liệu có hạn. Giá mỗi chiếc bò bía là 10.000 đồng. Đây là nguồn thu nhập chính để anh gửi về quê cho gia đình, nuôi 3 con ăn học. Anh Thành cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình.

Vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết ở TP.HCM: Khoảnh khắc sinh tử thả bé gái từ tầng cao xuống dưới
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
