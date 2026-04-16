Đã rõ danh tính ông chú bán bò bía “mắt đảo như rang lạc” nổi tiếng ở Hà Nội, từng làm công an

Thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều về hình ảnh của một người đàn ông bán bò bía ở Hà Nội. Trong lúc bán hàng, người đàn ông hay đưa mắt nhìn xung quanh, hình ảnh “không tập trung” này khiến cư dân mạng cho rằng trông anh giống một chiến sĩ công an nằm vùng hơn là một người bán hàng rong. Chính vì thế, nhiều người gọi anh là "người bán bò bía bí ẩn" và thông tin về người đàn ông này cũng nhận được không ít sự quan tâm.

Được biết, “ông chú” bán bò bía tên là Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, quê ở xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ).

Chia sẻ với báo Thanh Niên , anh Thành cho biết đã bán bò bía dạo ở Hà Nội được gần 20 năm. Ban đầu, anh khởi nghiệp trên đường Thanh Niên, sau đó chuyển sang phố Trúc Bạch rồi về Yên Phụ. Gần đây, do quy định về trật tự đô thị, anh Thành đã thuê một mặt bằng nhỏ trên phố Yên Phụ với giá 2,5 triệu đồng/tháng để ổn định kinh doanh, yên tâm phục vụ khách hàng từ 15 - 23 giờ hàng ngày.

Ở quê nhà, vợ anh Thành làm công nhân. Vợ chồng anh có 3 người con, con lớn nhất học lớp 12, bé nhỏ nhất học lớp 3.

Khi được hỏi về lý do mắt “đảo như rang lạc” trong lúc bán hàng, anh Thành tâm sự, khi bán hàng trên vỉa hè, lượng khách đến mua đông, nhiều người dừng xe dưới lòng đường nên anh vừa làm đồ ăn, vừa phải nhìn qua nhìn lại quan sát xe cộ để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc. Việc quan sát ấy lâu dần trở thành phản xạ tự nhiên, một cái “tật” nghề nghiệp của anh.

Người đàn ông cũng bày tỏ bản thân vừa vui vừa sợ khi nhiều người trên mạng nghĩ anh là công an nằm vùng. Theo anh Thành, trước đây anh cũng có thời gian ngắn làm công an xã tại quê nhà, đi làm thợ xây ở nước ngoài và trải qua nhiều nghề khác trước khi ra Hà Nội khởi nghiệp bán bò bía.

Mỗi ngày, anh Thành dành buổi sáng để chuẩn bị nguyên liệu, tự làm vỏ bánh, dừa, kẹo mạch nha để buổi chiều đi bán.

Sau khi nổi tiếng trên mạng xã hội, có những thời điểm khách hàng kéo đến rất đông, xếp hàng chờ mua bò bía khiến rất vui và cũng có chút áp lực. Mỗi ngày, anh bán tối đa khoảng 300 chiếc bò bía do nguyên liệu có hạn. Giá mỗi chiếc bò bía là 10.000 đồng. Đây là nguồn thu nhập chính để anh gửi về quê cho gia đình, nuôi 3 con ăn học. Anh Thành cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình.

Tổng hợp