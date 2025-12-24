Đà Nẵng nhận giải "Thành phố thông minh Việt Nam năm 2025" và "Đô thị đáng sống"

Ảnh: Việt Linh

Ngày 23/12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức Lễ Công bố và trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 (Vietnam Smart City Award 2025).

"Thành phố thông minh" trong kỷ nguyên mới

Vượt qua các vòng đánh giá khắt khe, 18 giải thưởng từ 75 đề cử để trao giải, bao gồm 8 giải cho khối đô thị và 10 giải cho các giải pháp công nghệ đã được Hội đồng lựa chọn. Sự kiện năm nay không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của các đô thị sang kỷ nguyên "Chuyển đổi Kép" (Xanh và Số) mà còn tôn vinh mục tiêu cốt lõi nhất của công nghệ: Kiến tạo những "Thành phố đáng sống".

TP Đà Nẵng nhận cú đúp giải thưởng Thành phố thông minh và Đô thị đáng sống. Ảnh: Việt Linh

Năm vừa qua, Đà Nẵng đã có những nỗ lực và quyết tâm rất lớn: Không chỉ làm tốt về môi trường hay du lịch, thành phố đang tiên phong xây dựng hạ tầng cho Công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển Trung tâm tài chính của khu vực với nhiều chính sách và ưu đãi hấp dẫn cho thử nghiệm và phát triển kinh tế số, Đà Nẵng đã chứng minh rằng, một "Thành phố thông minh" trong kỷ nguyên mới không chỉ là nơi có không khí trong sạch, bãi biển đẹp, mà phải là nơi tạo ra cơ hội việc làm chất lượng cao, nơi quy tụ những "đại bàng" công nghệ thế giới, biến thành phố thành một trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp khu vực.

Thủ đô Hà Nội đã ghi dấu ấn đột phá ở hạng mục Thành phố Điều hành và Quản lý thông minh (Lĩnh vực Dịch vụ công). Hà Nội đã giải quyết một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất của các siêu đô thị: Giao tiếp với công dân.

TP Hà Nội ghi dấu ấn đột phá hạng mục Thành phố Điều hành và Quản lý thông minh (Lĩnh vực Dịch vụ công). Ảnh: Việt Linh

Việc đưa vào vận hành Tổng đài AI và Trợ lý ảo hỗ trợ người dân 24/7, cùng ứng dụng công dân số iHanoi đã biến công nghệ trở thành cầu nối nhân văn, giúp chính quyền "nghe được, hiểu được và phục vụ được" từng người dân một cách minh bạch, nhanh chóng. Với một siêu đô thị hơn 10 triệu dân, đây được coi là một trong những thành tựu lớn rất đáng ghi nhận.

Bên cạnh đó, Tỉnh Tây Ninh, Thành phố Huế và các địa phương đạt giải khác cũng được ghi nhận nhờ sự kiên trì xây dựng nền tảng quản trị số từ gốc rễ, lấy người dân làm trung tâm của sự phục vụ.

Không chỉ giành Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2025, Đà Nẵng còn chiến thắng tuyệt đối hạng mục "Đô thị đáng sống" do người dân bình chọn.

70% người dân chọn Đà Nẵng là Đô thị đáng sống

Điểm nhấn của năm 2025 của Giải thưởng chính là việc để người dân trên mọi miền của Tổ quốc bình chọn "Đô thị đáng sống". Đây là thông điệp mạnh mẽ mà Ban tổ chức muốn gửi gắm: Công nghệ dù hiện đại đến đâu (AI, Bán dẫn, IoT) cũng chỉ là công cụ. Đích đến cuối cùng phải là hạnh phúc của con người.

Với 7 tiêu chí bình chọn gồm: Quản trị, Giao thông, Môi trường, Hạ tầng, Khởi nghiệp, An ninh, và Kinh tế số. Kết quả có hơn 200.000 lượt bình chọn đã được thực hiện. Đà Nẵng là thành phố có được lượt bình chọn gần như tuyệt đối với163.984 lượt bình chọn chiếm gần 70% số phiếu.

Huế và Quảng Ninh là 2 tỉnh thành chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3 với lần lượt là 65.379 và 21.120 phiếu.

Đặc biệt, Huế, thành phố văn hóa di sản nổi tiếng, là thành phố có số lượng người ngoại tỉnh bình chọn cao nhất cả nước với hơn 8000 người ngoại tỉnh bình chọn. Top 5 tỉnh thành có số điểm bình chọn của người dân cao nhất trong tất cả các hạng mục là: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế và Nghệ An.

Sự tham gia bình chọn, đánh giá của người dân trên toàn quốc cho thấy mối quan tâm ngày càng cao của người dân với chất lượng của cuộc sống nơi đô thị.

Đô thị thông minh vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo

Ảnh: Việt Linh

Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam được VINASA khởi xướng từ năm 2020, trong bối cảnh Đề án 950 về phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Sau 5 năm, giải thưởng ghi nhận sự tiến hóa trong tư duy quản trị của các chính quyền đô thị. Nếu như những năm đầu (2020-2022), giải thưởng chứng kiến sự nở rộ của các đề án quy hoạch và xây dựng hạ tầng kết nối cơ bản thì đến giai đoạn 2023-2024, trọng tâm chuyển sang dữ liệu và các trung tâm điều hành thông minh (IOC).

VINASA cho biết các đô thị Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư để phát triển "thực chất" kinh tế số, xã hội số của địa phương. Công nghệ được ứng dụng để giải quyết trực diện các "nỗi đau" của đô thị như ùn tắc, ngập lụt, thủ tục hành chính và tiết kiệm năng lượng.

Ngoài 8 giải cho khối Đô thị, Hiệp hội cũng trao giải thưởng cho 10 Giải pháp công nghệ xuất sắc nhất, ghi nhận sự trỗi dậy của công nghệ xanh và an ninh trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong 10 Giải pháp công nghệ xuất sắc nhất, chúng ta không còn thấy nhiều các phần mềm quản lý văn bản đơn thuần. Thay vào đó là sự trỗi dậy của GreenTech (Công nghệ Xanh) và AI Security (An ninh AI).

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc tại lễ trao giải. Ảnh: Việt Linh

Phát biểu tại lễ khai mạc và trao giải, ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban tổ chức đã có những nhận định về xu hướng phát triển của Smart City: "Đô thị thông minh, theo định nghĩa mới, là đô thị vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, trong đó con người là trung tâm, chính quyền là người kiến tạo, doanh nghiệp là động lực, và công nghệ là công cụ – nhằm tối ưu quản trị, nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Đô thị thông minh không đồng nghĩa với nhiều cảm biến hay phần mềm, mà là sự kết nối giữa chính quyền – doanh nghiệp – người dân – cộng đồng và liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực.

Theo đó Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam cũng liên tục được đổi mới, ghi nhận kịp thời những thành tích xuất sắc và chuyển biến mạnh mẽ của các tỉnh thành phố, đồng thời lựa chọn, giới thiệu, kết nối những sản phẩm công nghệ xuất sắc cho đô thị và cuộc sống góp phần thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, bền vững vì hạnh phúc của người dân và phát triển kinh tế".

Lễ trao giải diễn ra trang trọng trong khuôn khổ của Hội nghị Thành phố Thông minh Việt Nam – châu Á 2025. Ngay sau Lễ trao giải, buổi chiều 23/12 sẽ diễn ra Phiên toàn thể của Hội nghị với chủ đề "Đô thị Xanh - Thông minh vận hành bằng AI".