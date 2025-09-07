Ngày 7-9, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa công bố thông cáo báo chí kỳ họp thứ 3 (sau sáp nhập) của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đó, chiều 4-9, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, chủ trì kỳ họp kỳ thứ 3 (sau sáp nhập). Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, chủ trì kỳ họp kỳ thứ 3 (Ảnh: Cổng TTĐT Thành ủy Đà Nẵng)

Trong đó, đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ theo quy định của Đảng đối với các đảng viên vi phạm pháp luật, bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.

4 cựu cán bộ bị khai trừ Đảng, gồm: bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, đảng viên Chi bộ thôn Sâm Linh Tây thuộc Đảng bộ xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ.

Ông Võ Hồng Hải, đảng viên Chi bộ thôn Đại Phú thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng), nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ.

Ông Bùi Xuân Vinh, đảng viên Chi bộ thôn 2 thuộc Đảng bộ xã Đại Lộc, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc cũ.

Ông Nguyễn Thành Tuấn, đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã thuộc Đảng bộ UBND xã Đại Lộc, nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 11-8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng đã họp kỳ thứ 2 để xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.