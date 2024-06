“Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên dự thu du lịch 240 tỷ đồng, sẽ phát triển tầm cỡ quốc tế

Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về khảo sát, đánh giá thực tế khu vực lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2045.

Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và tỉnh Kon Tum đã định hướng quy hoạch Khu du lịch Măng Đen có cấu trúc phát triển theo hướng “Hai hành lang phát triển – Ba trung tâm – Bốn đô thị” để phát triển Măng Đen trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế, với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh sự cần thiết lập quy hoạch nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, phát triển Khu du lịch Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn của tỉnh với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong vùng. Tỉnh Kon Tum sẽ tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện nội dung quy hoạch.

Trước đó, vào cuối năm ngoái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, mục tiêu sẽ phát triển Khu du lịch Măng Đen thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Nguyên với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa truyền thống.

Khu du lịch Măng Đen được quy hoạch thành điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Nguyên.



Trong đó, chú trọng phát triển du lịch bền vững, bảo tồn - phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ môi trường và thiên nhiên, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội….

Theo đó, dân số hiện trạng năm 2022 là 19.770 người; đến năm 2030 khoảng 82.000 người (bao gồm cả dân số quy đổi); đến năm 2045 khoảng 184.300 người (bao gồm cả dân số quy đổi).

Và dự báo quy mô khách du lịch dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 2,5 triệu lượt khách/năm, đến năm 2045 đạt khoảng 5 triệu lượt khách/năm.

Trong văn bản này, cơ quan hữu quan cần lưu ý nghiên cứu giải pháp tăng cường giao thông đối ngoại và đối nội, kết nối với các khu du lịch lân cận như Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi; đẩy mạnh liên kết chuỗi du lịch miền Trung - Tây Nguyên.

Măng Đen là một thị trấn nhỏ, rộng 148,07 km2 trên cao nguyên, thuộc huyện Kon Plong, cách Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum khoảng 60 km. Măng Đen được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" với rừng nguyên sinh, hồ, thác nước, rừng thông, khí hậu mát mẻ trong lành, không gian yên bình.

Trong năm 2023, đã có 1 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen. Dự kiến, năm 2024, địa điểm này sẽ đón 1,2 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đạt doanh thu 240 tỷ đồng.