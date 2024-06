Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 5/2024, ngành chức năng và các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch Thanh Hóa trên các nền tảng số, các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã cấp 10 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; công nhận 5 khách sạn hạng từ 1-3 sao trên địa bàn tỉnh.

Tổng lượt khách du lịch trong tháng 5 ước đạt gần 1,815 triệu lượt, tăng 17,1% so với cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế ước đạt 84,5 nghìn lượt, tăng 20,4% so với cùng kỳ); tổng thu du lịch ước đạt 4.520 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ (trong đó, thu từ khách du lịch quốc tế ước đạt 48,3 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ).

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách du lịch ước đạt gần 6,77 triệu lượt, tăng 16,8% so với cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế ước đạt 142,5 nghìn lượt, tăng 19% so với cùng kỳ); tổng thu du lịch ước đạt 11.889 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ (trong đó, tổng thu từ khách du lịch quốc tế đạt 75,87 triệu USD, tăng 39,4% so với cùng kỳ).

Trong năm 2024, với mục tiêu đón 13,8 triệu lượt khách, ngành du lịch Thanh Hóa sẽ tiếp tục làm mới các sản phẩm hiện có, đồng thời bổ sung thêm các dịch vụ, sản phẩm mới như khu du lịch Flamingo biển Hải Tiến, công viên nước và quảng trường biển Sầm Sơn... Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì, phát triển sản phẩm du lịch sự kiện với 145 hoạt động, sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó kích cầu du lịch, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.