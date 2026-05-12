Đã hiểu lý do đây là mỹ nhân lọt top đẹp nhất thế giới, nói ngoại lệ showbiz cũng không ngoa





Sana gây sốt với khoảnh khắc như “bạch nguyệt quang” trên sân khấu

Sana (TWICE) luôn được công chúng đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhất khi nhắc đến đội hình visual của Kpop thế hệ thứ 3. Nữ thần tượng thường xuyên được truyền thông nhắc đến như một đại diện nhan sắc hàng đầu, duy trì sức nóng xuyên suốt gần một thập kỷ hoạt động. Mới đây, sân khấu trình diễn solo của Sana tại concert thuộc chuyến lưu diễn toàn thế giới của TWICE đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng nhờ thần thái cuốn hút và tạo hình mãn nhãn.

Sân khấu gây sốt của Sana

Trong phần trình diễn ca khúc Decaffeinated , Sana xuất hiện với tạo hình vô cùng ấn tượng và thu hút. Nữ thần tượng diện một chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng quyến rũ cùng những đường cong chuẩn mực. Mái tóc bồng bềnh được xõa tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ mềm mại cho tổng thể phong cách.

Không cần đến những thiết kế cắt xẻ táo bạo hay màu sắc sặc sỡ, sắc trắng tinh khôi kết hợp cùng những động tác vũ đạo uyển chuyển đã giúp Sana chiếm trọn ánh nhìn của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động. Thần thái cuốn hút, biểu cảm linh hoạt trên sân khấu của thành viên TWICE khiến nhiều người không ngừng bàn tán và chia sẻ khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc tựa như bạch nguyệt quang được khen ngợi của Sana

Đoạn clip ghi lại tiết mục nhanh chóng được lan truyền rộng rãi khắp các nền tảng mạng xã hội. hầu hết khán giả là lời cảm thán trước nhan sắc ngày càng thăng hạng và kỹ năng làm chủ sân khấu của Sana. Rất nhiều bình luận đã ví von tạo hình lần này của nữ thần tượng giống như "bạch nguyệt quang, vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết nhưng vô cùng xa vời, sang trọng và khó chạm tới. Sự cộng hưởng giữa hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và nhan sắc của Sana đã tạo nên một tiết mục bùng nổ.

Sana nhiều lần lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thực tế, sức hút từ diện mạo của Sana không phải là câu chuyện mới mẻ đối với công chúng yêu nhạc Hàn Quốc. Nữ thần tượng người Nhật Bản là một gương mặt quen thuộc, liên tục góp mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do chuyên trang độc lập TC Candler bình chọn hàng năm. Cô luôn duy trì thứ hạng cao nhờ đường nét khuôn mặt sắc sảo và sức hút tự nhiên.

Đặc biệt, Sana từng xuất sắc đạt hạng 3 vào năm 2023, vượt qua nhiều tên tuổi đình đám toàn cầu.Trong những năm tiếp theo, cô vẫn tiếp tục giữ vững phong độ khi đứng ở vị trí thứ 22 vào năm 2024 và thứ 31 vào năm 2025, cũng là lần thứ 9 nữ thần tượng vinh dự có tên trong danh sách này.

"Ngoại lệ" hiếm có tại Kpop

Sana tên thật là Minatozaki Sana, sinh năm 1996 tại thành phố Osaka, Nhật Bản. Năm 2015, cô chính thức debut cùng TWICE dưới trướng công ty giải trí JYP Entertainment. Kể từ thời điểm ra mắt, Sana cùng các thành viên đã hoạt động chăm chỉ, gặt hái vô số thành công vang dội với hàng loạt bản hit đình đám. Những thành tích này đã góp phần trực tiếp đưa TWICE vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu, mang tính biểu tượng của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Sana nổi tiếng với visual trong trẻo, mang đậm nét ngọt ngào

Trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp, Sana nổi tiếng với visual trong trẻo, mang đậm nét ngọt ngào đặc trưng. Điểm mạnh lớn nhất giúp cô liên tục gia tăng lượng người hâm mộ chính là khả năng biến hóa vô cùng linh hoạt giữa phong cách đáng yêu và quyến rũ. Nếu như ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Sana gây ấn tượng mạnh với năng lượng tươi sáng, thì hiện tại, cô ngày càng thể hiện rõ nét trưởng thành và gợi cảm. Sự đối lập hoàn hảo này biến Sana trở thành "cây hút fan" hàng đầu của TWICE, sở hữu cộng đồng người hâm mộ cá nhân đông đảo và có độ trung thành cao trên toàn cầu.

Hiện tại, Sana ngày càng thể hiện rõ nét trưởng thành và gợi cảm

Không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo, Sana còn được xem là một "ngoại lệ" hiếm hoi của idol Nhật tại Kpop khi duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ suốt nhiều năm ở cả Hàn Quốc lẫn quê nhà Nhật Bản. Tên tuổi của cô thậm chí nhiều thời điểm còn vượt khỏi phạm vi fandom, trở thành gương mặt quen thuộc với công chúng tại Hàn Quốc lẫn Nhật Bản.

Bên cạnh những dấu ấn đậm nét trong âm nhạc, Sana còn từng bước chứng minh tầm ảnh hưởng và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực thời trang. Với lợi thế lớn về mặt ngoại hình, tỷ lệ cơ thể chuẩn cùng phong cách cá nhân nổi bật, cô liên tục lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu xa xỉ như Prada hay Ralph Lauren. Đồng thời, Sana cũng là gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng thương mại, phủ sóng hình ảnh mạnh mẽ tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sana được xem như một "ngoại lệ" hiếm hoi của idol Nhật tại Kpop khi duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ suốt nhiều năm

Ở thời điểm hiện tại, Sana cùng TWICE đang tích cực thực hiện chuyến lưu diễn toàn thế giới lần thứ 6. Nhóm hiện mang các đêm diễn đến với khu vực châu Âu, thu hút lượng lớn khán giả quốc tế. Song song với các hoạt động chung của tập thể, Sana vẫn duy trì lịch trình làm việc cá nhân bận rộn với các chiến dịch quảng cáo và sự kiện thời trang.

Ảnh: X