Đã đến lúc Tùng Dương ngưng “cướp hit”?

Tranh cãi Tùng Dương "cướp hit" nghệ sĩ trẻ

Trong sự kiện Dòng Sông Hoa Lửa tại Quảng Trị mới đây, Tùng Dương gây chú ý khi thể hiện ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn - bản hit hot nhất đại lễ 2/9 của Nguyễn Hùng. Nhờ ca khúc này, Nguyễn Hùng từ một tân binh của indie Việt vụt sáng thành sao, cực kỳ đắt show và "oanh tạc" suốt thời gian cả làng nhạc hướng về đại lễ A80.

Tùng Dương hát Còn Gì Đẹp Hơn ở Quảng Trị

Trong khi đó, Tùng Dương vốn là divo hàng đầu Việt Nam, giọng hát nội lực, vang rền đã trở thành biểu tượng. Anh là cái tên gần như không thể thiếu trong các sự kiện âm nhạc chính luận. Với kinh nghiệm và vị thế, việc Tùng Dương hát nhạc cách mạng đã không còn là điều xa lạ. Không chỉ gắn liền với những ca khúc bất hủ, nam ca sĩ còn khá cởi mở trong việc thể hiện sáng tác mới - Còn Gì Đẹp Hơn là một ví dụ.

Tùng Dương trình diễn ca khúc hot nhất Đại lễ 2/9

Tuy nhiên, sau khi Tùng Dương biểu diễn ca khúc này, một bộ phận khán giả cho rằng giọng hát của anh không phù hợp với tính tự sự mà Còn Gì Đẹp Hơn truyền tải. Ca khúc vốn đi vào lòng người nhờ sáng tác thể hiện sự mộc mạc, giàu cảm xúc từ Nguyễn Hùng. Nam ca sĩ lấy cảm hứng thật trong quá trình quay phim Mưa Đỏ để sáng tác Còn Gì Đẹp Hơn. Bài hát như lời nhắn gửi của người lính Thành cổ dành cho mẹ, cho người yêu, do đó phù hợp hơn với cách hát chân phương, nhẹ nhàng, tập trung vào cảm xúc thay vì kỹ thuật.

Ca khúc chạm tim bởi giọng hát mộc mạc của chính chủ Nguyễn Hùng

Tranh luận về việc Tùng Dương có hợp Còn Gì Đẹp Hơn hay không nhanh chóng leo thang, nhất là khi xuất hiện ý kiến nam divo nên dừng cover, không “cướp hit” nghệ sĩ trẻ để đàn em có không gian phát triển. Topic này thu hút gần 100 nghìn lượt xem trên Threads cùng hàng trăm bình luận trái chiều. Hai vấn đề lớn được đặt ra: Tùng Dương có thực sự “cướp hit” và liệu có phải anh hát ca khúc nào cũng sẽ thành công hay không?

Tranh cãi trái nhiều về việc Tùng Dương hát Còn Gì Đẹp Hơn:

Tùng Dương có cố ý "cướp hit"?

Biệt danh “cướp hit” của Tùng Dương không phải tự nhiên mà có. Nó bắt đầu từ khi anh mang đến một phiên bản hoàn toàn khác biệt cho ca khúc Ngày Chưa Giông Bão (sáng tác Phan Mạnh Quỳnh, thể hiện đầu tiên bởi Bùi Lan Hương). Với lối hát thính phòng, cách chạy nốt đặc trưng và giọng ca đầy kịch tính, Tùng Dương biến bản ballad mơ màng thành một phiên bản độc nhất vô nhị. Ban đầu gây tranh cãi, nhưng càng nghe càng thấy lạ và cuốn hút, khiến công chúng dần phải thừa nhận Ngày Chưa Giông Bão trở thành biểu tượng có phần lớn góp công từ Tùng Dương.

Ngày Chưa Giông Bão phiên bản độc nhất vô nhị qua giọng hát của Tùng Dương

Từ cột mốc đó, Tùng Dương thường xuyên cover các ca khúc đang thịnh hành như Ai Chung Tình Được Mãi, biến những bản ballad phòng trà thành trải nghiệm mới lạ. Anh còn nỗ lực trẻ hóa bản thân bằng cách đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ trẻ như MONO hay SOOBIN, thể hiện nhạc trẻ theo cách riêng. Đặc biệt, Tùng Dương “đặt hàng” cháu họ là nhạc sĩ Tăng Duy Tân sáng tác ca khúc Tái Sinh. Bài hát này không chỉ làm mưa làm gió trên TikTok mà còn trở thành một trong những dấu ấn hiếm hoi dung hòa giữa tính hiện đại và phong cách hùng hồn của nam divo.

Một trong những màn “cướp hit” thành công của Tùng Dương phải kể đến Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Một trong những màn “cướp hit” thành công của Tùng Dương phải kể đến Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Ca khúc ban đầu được Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện, sau đó viral qua nhiều phiên bản khác nhau từ sân khấu A50 của Võ Hạ Trâm - Đông Hùng cho đến loạt sân khấu quốc gia. Khi đến tay Tùng Dương tại concert Tổ Quốc Trong Tim, bài hát như được tái sinh. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ đầu tư hẳn tiền tỷ để ra mắt MV cho ca khúc. Thậm chí, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - cha đẻ ca khúc cũng công nhận Tùng Dương là người hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình hay nhất.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - cha đẻ ca khúc cũng công nhận Tùng Dương là người hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình hay nhất

Nhưng ở Còn Gì Đẹp Hơn, mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Lần này, dư luận chia đôi ý kiến chỉ bởi vì phần thể hiện không giống những gì khán giả hình dung.

Trên mạng xã hội, Tùng Dương cũng đã giải thích rõ ràng, việc anh thể hiện ca khúc hoàn toàn theo yêu cầu của ban tổ chức, và đương nhiên được sự đồng ý của tác giả. Đáng nói, ngoài Còn Gì Đẹp Hơn, Tùng Dương còn hát lại ca khúc nhạc phim Mưa Đỏ do Hòa Minzy thể hiện - Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Đây vốn là ca khúc về Mẹ Việt Nam Anh Hùng, và được BTC chương trình yêu cầu Tùng Dương hát. Trên thực tế, anh không tự ý biểu diễn những ca khúc này. Vì vậy, nếu nói anh cố tình “cướp hit” đàn em thì có phần khiên cưỡng.

Việc Tùng Dương hát bài gì được chương trình sắp xếp

Ngược lại, một ca khúc được divo thực lực hàng đầu như Tùng Dương cũng là cơ hội lớn cho tác giả, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ. Bài hát có thêm cơ hội tiếp cận công chúng rộng rãi, đồng thời tên tuổi của nhạc sĩ trẻ cũng được khẳng định. Có thể hợp hay không hợp với bản sắc ca khúc ban đầu, nhưng không thể phủ nhận rằng Tùng Dương đã góp phần làm bài hát lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Tùng Dương đã góp phần làm bài hát lan tỏa mạnh mẽ hơn