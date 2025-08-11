Đã có vũ khí mới ngoài Oreshnik

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergei Ryabkov cho biết, nước này sở hữu những công nghệ quân sự mới nhất, ngoài tổ hợp tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới được trình diễn gần đây.

“Nga có những công nghệ hiện đại khác trong lĩnh vực quân sự”, Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh, tuy nhiên từ chối tiết lộ chi tiết về đặc điểm hoặc loại vũ khí mới.

Tuyên bố của ông Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong quan hệ quốc tế và các cuộc tấn công gần đây của máy bay không người lái Ukraine vào một số khu vực của Nga, bao gồm Cộng hòa Komi và Vùng Saratov.

Các chuyên gia cho rằng việc công bố những công nghệ quân sự mới có thể nhằm mục đích thể hiện sức mạnh vượt trội của Nga trong bối cảnh xung đột đang diễn ra và áp lực trừng phạt ngày càng bị phương Tây siết chặt.

Nga còn trong kho vũ khí những loại tên lửa chưa từng được biết đến trước kia.

Cách đây vài ngày, Quân đội Nga đã sử dụng một mẫu tên lửa hành trình cỡ nhỏ mới để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine, nguồn giám sát nhận xét đây là loại S8000 Banderol, bay tới Mykolaiv từ phía Nam.

Sau đó, kênh Telegram "Đại tá Bộ Tổng tham mưu" đã công bố hình ảnh tên lửa bị bắn hạ, đồng thời làm rõ rằng đây vẫn là một tên lửa hành trình khác, chưa từng được biết đến trước đó.

Căn cứ vào mảnh vỡ, về ngoại hình thì loại đạn trên có thể so sánh với tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh - Pháp, đồng thời về mặt khái niệm thì tương tự tên lửa - UAV loại Peklo của Ukraine.

Thông qua ví dụ nói trên, Moskva cho thấy họ không đe dọa xuông mà thực sự còn sở hữu những loại vũ khí bí mật, có khả năng thay đổi tình hình trên chiến trường.