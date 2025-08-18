Đã có tung tích danh họa U90 nghi bị vợ người mẫu kém 50 tuổi bắt cóc thủ tiêu để chiếm đoạt 68 nghìn tỷ

Những ngày qua, drama gia đình nóng nhất Trung Quốc, khiến hàng triệu người nín thở theo dõi thuộc về danh họa 87 tuổi Phạm Tăng và cô vợ trẻ Từ Manh (cựu MC kiêm người mẫu). Từ Manh bị tố cáo ngoại tình, cấu kết với con riêng của chồng là Phạm Trung Đạt cuỗm đi khối tài sản khoảng 20 tỷ NDT (68 nghìn tỷ đồng) của danh họa hàng đầu. Người tố cáo là con gái của Phạm Tăng - Phạm Hiểu Huệ. Cô đồng thời cũng cầu cứu, nhờ mọi người dân hỗ trợ tìm kiếm người cha già đã mất tích 35 ngày. Theo Phạm Hiểu Huệ, cha cô đã bị người vợ trẻ đưa đi, cắt đứt mọi liên lạc từ ngày 13/7.

Đến trưa 18/8, phóng viên của tờ Văn Vệ Báo Hong Kong (Trung Quốc) đã phỏng vấn độc quyền bạn thân của danh họa Phạm Tăng. Người bạn này cho biết đã được Phạm Tăng nhờ cậy ra mặt giúp bác bỏ tất cả tin đồn tiêu cực liên quan đến gia đình ông. Nguồn tin khẳng định Phạm Tăng vẫn rất khỏe mạnh. Ông hiện tập trung viết sách để kịp xuất bản và ra mắt công chúng. " Phạm Tăng - bạn của tôi vẫn an toàn, khỏe mạnh. Anh ấy rất cảm kích sự quan tâm của mọi người, nhưng hiện tại chưa tiện ra mặt nên nhờ tôi lên tiếng hộ" , bạn của Phạm Tăng nói.

Bạn thân Phạm Tăng cho biết ông được danh họa nhờ lên tiếng báo tin bình an

Liên quan đến drama đấu tố ầm ĩ giữa con gái Phạm Hiểu Huệ với Từ Manh và Phạm Trung Đạt, bạn của danh họa hàng đầu thừa nhận gia đình Phạm Tăng đang xảy ra xung đột, tranh chấp lợi ích kinh tế gay gắt nên mới dẫn tới sự việc không hay. Hiện, các thành viên trong gia đình Phạm Tăng vẫn đang nỗ lực hòa giải.

Theo nguồn tin, gia đình danh họa nổi tiếng nhất Trung Quốc đang xảy ra xung đột lợi ích kinh tế nghiêm trọng nên mới dẫn tới vụ đấu tố ầm ĩ MXH những ngày qua

Tiếp đó, 1 nhân vật tiếng tăm trong giới sưu tầm thư pháp và hội họa Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết chính ông cũng đã gặp mặt Phạm Tăng và Từ Manh vào đầu tháng 8. Thời điểm này, Phạm Tăng vẫn rất khỏe mạnh. Người này khẳng định không có chuyện Phạm Tăng mất tích như con gái Phạm Hiểu Huệ nói. "Nếu anh ấy biến mất từ giữa tháng 7, vậy người tôi gặp vào đầu tháng 8 là ai?" , nguồn tin chia sẻ.

Cũng vào tối qua (17/8), Phạm Nhất Phu - con trai riêng của vợ 3 Phạm Tăng với chồng cũ - đã đăng tải ảnh cha dượng và vợ trẻ đi xem triển lãm, đồng thời gắn địa chỉ IP tại Pháp. Bức ảnh này vốn chụp ở Bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh, nhưng căn cứ vào động thái của Phạm Nhất Phu, cư dân mạng cho rằng anh đang muốn thông báo rằng cha dượng Phạm Tăng đang ở Pháp cùng mình. Không chỉ vậy, Từ Manh còn bị nghi vấn đã mang thai khi diện váy rộng, lộ vòng 2 lùm xùm trong ảnh.

Phạm Nhất Phu đăng ảnh cha dượng và dì giữa ồn ào danh họa bị vợ trẻ và em trai của anh bắt cóc, để chiếm đoạt tài sản. Địa chỉ IP của bức ảnh được Phạm Nhất Phu để là tại Pháp. Đáng chú ý, Từ Manh bị nghi vấn đang mang thai khi để diện váy rộng, lộ vòng 2 lùm xùm trong bức ảnh xuất hiện bên chồng danh học

Hiện, drama đấu tố của gia đình danh họa Phạm Tăng diễn biến khó lường, phức tạp và chưa rõ nội tình phía sau thế nào. Tuy nhiên, với việc người trong ngành lần lượt lên tiếng khẳng định Phạm Tăng không mất tích và vẫn khỏe mạnh, cư dân mạng cũng yên tâm phần nào. Hiện, công chúng xứ tỷ dân chỉ chờ Phạm Tăng chính thức lộ diện để mọi chuyện ngã ngũ.

Trước đó, vào ngày 17/8, Phạm Hiểu Huệ đăng bài trên Weibo tố cáo vụ việc cha cô biến mất bí ẩn cùng sự bốc hơi của khối tài sản khủng không hề đơn giản. Con gái của danh họa cho biết tất cả là âm mưu đã được lập ra từ trước của Từ Manh và Phạm Trung Đạt - con ngoài giá thú của Phạm Tăng với Trương Quế Vân. Theo Phạm Hiểu Huệ, Từ Manh hiện diện trong gia đình cô từ trước năm 2021. Khi đó, Từ Manh bất ngờ bỏ nghề người mẫu và MC truyền hình để đến chăm sóc cho Trương Quế Vân - "tiểu tam" phá nát gia đình cô - đang lâm bạo bệnh của cha cô. Người đưa Từ Manh vào nhà chính là Phạm Trung Đạt.

Sau khi Trương Quế Vân mất, Từ Manh liền thế chỗ, và chính thức cưới Phạm Tăng vào tháng 4/2024. Khi danh họa Phạm Tăng bị tai biến, ông trao chìa khóa kho sưu tầm cho Từ Manh quản lý, thậm chí đổi mật mã thành ngày sinh của người vợ trẻ này. Đến tháng 7 năm nay, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Tất cả bảo mẫu, đầu bếp, người giúp việc, người chăm sóc Phạm Tăng trong hàng chục năm qua đều bị Từ Manh lần lượt đuổi việc không rõ nguyên nhân.

Từ Manh được cho biết đã lần lượt đuổi việc các nhân viên thân cận của chồng danh họa từ đầu tháng 7

Một người bảo mẫu cho biết bà đã chứng kiến Từ Manh nhiều lần tắt camera, cùng Phạm Trung Đạt và đồng hương Phạm Mỗ Hoa - người hỗ trợ nữ người mẫu bán tài sản - chuyển tranh thư pháp, đồ cổ sưu tập trong kho cất giữ 50 năm của chồng ra ngoài. 1 nguồn tin khác khẳng định Từ Manh có quan hệ mờ ám với con riêng của chồng. Từ Manh và Phạm Trung Đạt thường xuyên thay nhau giả danh Phạm Tăng nhắn tin WeChat cho bạn bè và những người khác để cho thấy rằng ông vẫn khỏe mạnh, được chăm sóc tốt.

Theo Phạm Hiểu Huệ, các nhân viên trong nhà đều biết chuyện xấu của Từ Manh và con riêng Phạm Tăng, nhưng không ai dám hé miệng vì bị đe dọa thủ tiêu. Số khác thì chấp nhận lấy tiền bịt miệng rồi im lặng rời đi. Phạm Hiểu Huệ chia sẻ rằng tổng giá trị tài sản Từ Manh và 2 đồng phạm cuỗm ở chỗ cha cô phải lên đến 20 tỷ NDT (68 nghìn tỷ đồng). Trong đó, người vợ kém 50 tuổi của cha cô thu lợi bất chính ít nhất 2 tỷ đồng (7.000 tỷ đồng).

Từ Manh bị tố cáo cùng con ngoài giá thú của Phạm Tăng ngoại tình, lập kế hoạch bắt cóc và chiếm đoạt tài sản của chồng

Sau khi Phạm Hiểu Huệ công khai toàn bộ sự việc còn ly kỳ hơn phim đang diễn ra trong gia đình cô, công chúng xứ tỷ dân không ngừng bàn tán. Netizen cho rằng danh họa Phạm Tăng 100% đã bị vợ trẻ kém 50 tuổi và con trai bất hiếu bắt cóc, khống chế. Họ không khỏi lo lắng 2 kẻ này sẽ manh động, thủ tiêu Phạm Tăng sau khi chuyện xấu vỡ lở để bỏ trốn. Công chúng cũng bày tỏ sự kinh sợ trước âm mưu được Phạm Trung Đạt và Từ Manh rắp tâm lập ra để giăng bẫy, chiếm đoạt tài sản của Phạm Tăng. Khán giả cho rằng Phạm Tăng đã tin tưởng sai người, rước nhầm kẻ "lòng lang dạ sói" vào nhà.

Nguồn: Sina, Dutenews