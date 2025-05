Đã có kết quả thử nghiệm pin Galaxy S25 Edge: "Con số 87" đưa ra gây bất ngờ, kém hơn cả dự đoán ban đầu?

Samsung Galaxy S25 Edge có thể là chiếc điện thoại gây tranh cãi nhất năm 2025 vì thiết kế siêu mỏng nhưng lại có pin nhỏ hơn nhiều so với các điện thoại khác.

Trên thực tế, viên pin 3.900 mAh trên S25 Edge không bằng dung lượng pin 4.000 mAh trên Galaxy S25, một chiếc điện thoại có kích thước màn hình thậm chí nhỏ hơn rất nhiều.

Điều này đã khiến cho nhiều người nghi ngại về việc viên pin nhỏ của Galaxy S25 Edge có gánh vác nổi hệ thống mạnh mẽ của điện thoại hay không.

Để trả lời cho câu hỏi này, trang PhoneArena đã tiến hành ba bài kiểm tra pin thực tế sử dụng và đưa ra kết luận.

Xếp gần cuối bảng

Dựa vào bảng so sánh với các thiết bị cùng thế hệ của Samsung về pin, Galaxy S25 Edge không thể hiện sự nổi trội nào, khi điểm số của máy thấp hơn nhiều so với S25 Plus có cùng kích thước và thậm chí thấp hơn cả Galaxy S25 cỡ nhỏ.

Trong bài kiểm tra duyệt web (bài kiểm tra nhẹ nhất về pin), S25 Edge đạt 16 giờ 40 phút, ít hơn gần hai giờ so với Galaxy S25 và kém xa S25 Plus và S25 Ultra.

Đối với phát trực tuyến video trên YouTube, S25 Edge có thời lượng pin là 7 giờ 44 phút, ít hơn một chút so với mẫu Galaxy S25 nhỏ hơn.

Và cuối cùng, đối với chơi game 3D, S25 Edge đạt 9 giờ 38 phút, thấp hơn đáng kể so với các phiên bản Galaxy S25 khác.

Bảng so sánh pin của PhoneArena.

Bài kiểm tra ước tính người dùng có tổng thời gian sử dụng màn hình khoảng 6 giờ 22 phút trên Galaxy S25 Edge, kém hơn so với Galaxy S25, thiết bị được cho là có thể sử dụng khoảng 7 giờ.

Trong bảng xếp hạng pin tổng thể của PhoneArena, Galaxy S25 Edge xếp thứ 87 trong số những điện thoại mà trang này đã thử nghiệm trong 2 năm qua. Dù không đứng chót bảng nhưng cũng nằm ở cuối bảng xếp hạng.

Có điều thú vị là, với ước tính Galaxy S25 Edge có tổng thời gian sử dụng 6 giờ 22 phút, máy vẫn đánh bại một số điện thoại tầm trung phổ biến như iPhone 16e, 6 giờ 4 phút, cao hơn Galaxy A35, đạt 6 giờ 12 phút và ngang bằng với Galaxy S24 FE đạt 6 giờ 20 phút.

Galaxy S25 Edge có khoảng 6h22p sử dụng màn hình.

PhoneArena đánh giá, thời lượng pin của điện thoại siêu mỏng Samsung chưa thực sự ấn tượng nhưng cũng không đến nỗi quá tệ.

Vẫn cần pin dự phòng

Cây bút John Velasco của trang Tom's Guide cũng tiến hành thử nghiệm pin sử dụng thực tế trên Galaxy S25 Edge. Sau một ngày sử dụng, anh cảm thấy lo lắng khi mỗi giờ trôi qua, pin điện thoại tụt nhanh hơn nhiều so với các thiết bị khác.

Bài kiểm tra pin của Tom's Guide sử dụng các phương thức chuẩn hóa để đảm bảo kết quả chính xác. Về cơ bản, bài kiểm tra bao gồm mô phỏng việc lướt web liên tục trên điện thoại trong lúc bật kết nối di động, cho đến khi pin cạn hoàn toàn.

Quá trình này được thực hiện khi màn hình được thiết lập ở độ sáng 150 nits, kết quả thử nghiệm sẽ giống nhau trên tất cả các điện thoại mà trang này từng thử nghiệm trong quá khứ.

Galaxy S25 Edge có thời lượng sử dụng pin kém khá nhiều so với các mẫu S25 khác trong bài kiểm tra của Tom's Guide.

Đối với Galaxy S25 Edge, thời gian sử dụng trung bình cho ra kết quả là 12 giờ 38 phút — thấp hơn nhiều so với thời gian ghi nhận được của Galaxy S25 Ultra. Chiếc flagship của Samsung có thời gian sử dụng là 17 giờ 14 phút khi chạy cùng bài kiểm tra. Trong khi đó, Galaxy S25 với pin 4.000 mAh có thể sử dụng lâu hơn Edge gần 3 giờ.

Cây bút John Velasco yêu cầu Google Gemini tính toán tốc độ cạn kiệt pin dựa trên kết quả trên. Con số này là 308,71 mAh/giờ đối với S25 Edge, 254,51 mAh/giờ đối với S25 và 290,13 mAh/giờ đối với S25 Ultra. Có thể thấy, Galaxy S25 Edge là thiết bị tối ưu kém nhất trong nhóm.

Quan niệm cho rằng có thể chấp nhận thời lượng pin kém hơn trên một chiếc điện thoại mỏng nếu tốc độ sạc được bù đắp. Tuy nhiên, dù có pin dung lượng nhỏ hơn, S25 Edge vẫn sạc chậm hơn một chút so với Galaxy S25. Trên thực tế, tốc độ sạc có dây 25W của S25 Edge giúp pin đạt 27% và 54% sau khi sạc trong 15 và 30 phút tương ứng.

Galaxy S25 Edge không có tốc độ sạc nhanh như S25 Plus hay Ultra.

Điều đáng lo ngại là các dòng Galaxy S25 còn lại sạc nhanh hơn Edge. Rõ ràng sẽ tốt hơn nếu Samsung chọn cung cấp cho S25 Edge cùng tốc độ sạc có dây 45W như S25 Plus và S25 Ultra.

Dựa vào hai kết quả kiểm tra nói trên của PhoneArena và Tom's Guide, có thể thấy thời lượng pin là sự đánh đổi lớn nhất đối với điện thoại siêu mỏng mới của Samsung.

Điều này được cho là đã được dự đoán từ trước khi xét đến kích thước pin của Galaxy S25 Edge. Trừ khi công nghệ pin có bước nhảy vọt mang tính cách mạng, nếu không sẽ không có cách nào để những chiếc điện thoại siêu mỏng trong tương lai có thể tồn tại lâu hơn những chiếc điện thoại truyền thống ngày nay.

Cây bút John Velasco đưa ra lời khuyên rằng: "Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận việc phải sạc pin thường xuyên thì mua điện thoại siêu mỏng của Samsung không phải là vấn đề. Tuy nhiên, có lẽ bạn nên đầu tư một trong những bộ pin dự phòng tốt nhất vì tin tôi đi, bạn sẽ cần nó cho S25 Edge".