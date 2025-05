Chuyên gia công nghệ: "Không chọn Galaxy S25 Edge pin yếu, tôi mua mẫu điện thoại này đáng tiền hơn"

Chuyên gia công nghệ Mitja Rutnik từ trang Android Authority cho rằng mẫu điện thoại siêu mỏng Galaxy S25 Edge mới ra mắt của Samsung chưa thuyết phục được mình. Thay vào đó, anh sẽ chọn một thiết bị khác của Samsung có giá rẻ hơn, trong khi không khác biệt quá nhiều. Dưới đây là quan điểm của anh.

Hạn chế về pin và camera

Galaxy S25 Edge vừa ra mắt và thành thật mà nói, tôi không thực sự cảm thấy ấn tượng. Chắc chắn, đây là một chiếc điện thoại tốt về tổng thể. Tuy nhiên, nó đi kèm với những đánh đổi lớn mà cá nhân tôi thấy khó có thể bỏ qua.

Yếu tố bán hàng chính của Galaxy S25 Edge chắc chắn là độ mỏng. Chỉ dày 5,8mm, mỏng hơn 20% và nhẹ hơn khoảng 14% so với Galaxy S25 Plus có cùng kích thước. Dẫu vậy, hình dáng mỏng đáng kinh ngạc của nó lại đi kèm với mức giá mà tôi không muốn bỏ ra. Đối với tôi, Galaxy S25 Edge không đáng mua.

Vấn đề lớn nhất tôi gặp phải với S25 Edge liên quan đến dung lượng pin và thiết lập camera.

Hãy bắt đầu với pin. S25 Edge sở hữu pin 3.900 mAh. Đối với một chiếc điện thoại có màn hình lớn 6,7 inch, dung lượng này ngay lập tức là một cảnh báo đáng ngờ. Để so sánh, Galaxy S25 Plus, có cùng kích thước màn hình, có pin 4.900 mAh — lớn hơn khoảng 25%.

Nhưng ngay cả khi có mức dung lượng ấy, S25 Plus cũng không phải là chiếc điện thoại vô địch về pin. Nó chỉ cho phép bạn dùng cả ngày với mức sử dụng vừa phải. Tất cả chỉ dừng ở mức đó.

Mặc dù tôi chưa tiến hành các bài kiểm tra thời lượng pin chính thức trên S25 Edge, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng nó sẽ kém hơn đáng kể so với S25 Plus.

Thậm chí, nó có khả năng kém hơn thời lượng pin của Galaxy S25, điện thoại nhỏ nhất trong dòng sản phẩm, có màn hình 6,2 inch kết hợp với pin 4.000 mAh. Đối với tôi, đây là một sự đánh đổi lớn, vì tôi coi trọng thời lượng pin hơn nhiều so với độ mỏng của điện thoại.

Tất nhiên ai cũng muốn điện thoại cần phải mỏng ở mức độ nào đó. Tôi không muốn một chiếc điện thoại nồi đồng cối đá, dày như một viên gạch do chứa một viên pin khổng lồ 20.000 mAh. Nhưng tôi chưa bao giờ cho rằng một chiếc điện thoại bình thường như Galaxy S25 Ultra là quá dày đối với mình.

Độ dày chưa bao giờ là vấn đề, mà với tôi, chiều rộng và chiều cao tổng thể quá khổ của một thiết bị mới là thứ đáng lưu tâm. Một số điện thoại quá lớn, khiến chúng trở nên cồng kềnh khi sử dụng bằng một tay và khó bỏ vào túi. Ngược lại, độ mỏng không phải là thứ tôi coi là vấn đề nghiêm trọng với phần lớn các điện thoại mà mình đã sử dụng trong thập kỷ qua.

Thiếu camera tele ở mức giá cao

Tiếp theo là hệ thống camera. Galaxy S25 Edge chỉ có hai cảm biến phía sau, thay vì cụm ba ống kính như trên cả Galaxy S25 Ultra và S25 Plus. Xét đến việc S25 Edge nằm giữa hai mẫu máy này về mặt giá cả, tôi mong đợi nó sẽ có một ống kính thứ ba — tele.

Đây một phần là vấn đề sở thích, vì một số người chủ yếu dùng ống kính chính và không quan tâm nhiều đến tính linh hoạt của ảnh chụp tele hoặc góc siêu rộng. Nhưng tôi lại khác. Tôi coi trọng tính linh hoạt của camera và tôi mong đợi có camera tele, đặc biệt là ở mức giá của S25 Edge.

Tôi thừa nhận mình không phải người chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng có tùy chọn zoom chất lượng cao là điều mong muốn, dù chỉ sử dụng thỉnh thoảng. Tôi sẽ chấp nhận S25 Edge chỉ có camera kép nếu nó có giá tương tự như S25 cơ bản, nhưng thực tế không phải vậy.

Ngoài những lo ngại về thời lượng pin và camera, mức giá thực sự làm tôi bận tâm. Galaxy S25 Edge sẽ ra mắt với giá 1.099 USD (giá Việt Nam là khoảng 30 triệu). Điều này khiến nó rẻ hơn 200 USD so với Galaxy S25 Ultra cao cấp nhưng quan trọng hơn là đắt hơn 100 USD so với Galaxy S25 Plus.

Chuyên gia review: "Điện thoại siêu mỏng của Samsung đẹp đấy, nhưng pin có dùng được một ngày không"? Quá khứ về chiếc Galaxy Note 7 phát nổ của Samsung dường như đã khiến S25 Edge siêu mỏng không thể trở thành chiếc điện thoại mang tính cách mạng mà đáng lẽ ra nó có thể trở thành.

Hơn nữa, vì S25 Ultra và S25 Plus đã có mặt trên thị trường được vài tháng nên bạn có thể mua với giá chiết khấu tốt, khiến chúng trở thành lựa chọn thậm chí còn hấp dẫn hơn.

So với S25 Edge, Galaxy S25 Plus có vẻ là một món hời theo quan điểm của tôi. Hai chiếc điện thoại này có nhiều thông số kỹ thuật giống nhau: cả hai đều có cùng màn hình 6,7 inch, có cùng chip và RAM và bộ nhớ. Cả hai đều có cảm biến vân tay siêu âm, có xếp hạng IP68 về khả năng chống bụi và nước, và được Samsung hứa hẹn hỗ trợ phần mềm trong bảy năm.

Galaxy S25 Plus giá tốt hơn nhiều

Galaxy S25 Plus tự hào có pin lớn hơn nhiều, cùng hệ thống ba camera sau linh hoạt và hỗ trợ sạc nhanh. Và trên hết, máy cũng rẻ hơn.

Ưu điểm riêng biệt duy nhất mà S25 Edge có là kiểu dáng mỏng, mà tôi thực sự không quan tâm. Camera chính cũng có 200MP, cung cấp nhiều pixel hơn nhưng không nhất thiết sẽ tạo ra hình ảnh tốt hơn.

Điện thoại cũng có một số tính năng bổ sung khác, như khả năng quay video LOG bằng camera trước, nhưng tính năng này có thể đến với các mẫu S25 khác thông qua bản cập nhật phần mềm.

Bán điện thoại 30 triệu mà pin chỉ 3.900 mAh, Samsung vẫn thua "công nghệ thần thánh" này của Trung Quốc Trung Quốc đã có được công nghệ mới có thể giúp Galaxy S25 Edge trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng rất tiếc Samsung chưa làm được điều này.

Tất nhiên, trải nghiệm mỗi người sẽ khác. Mặc dù tôi cho rằng S25 Edge có giá trị kém nhưng với nhiều người lại không nghĩ như vậy.

Nếu bạn thực sự thích và đánh giá cao thiết kế siêu mỏng của S25 Edge và sẵn sàng chấp nhận những đánh đổi và trả thêm tiền, thì đây là chiếc điện thoại dành cho bạn.

Nhưng đối với cá nhân tôi, việc đánh đổi thời lượng pin và các tính năng của camera để có được độ mỏng và camera chính có độ phân giải cao hơn không đáng để trả thêm tiền. Tôi thà chọn Galaxy S25 Plus toàn diện hơn, hoặc có thể cân nhắc một lựa chọn thay thế như Google Pixel 9 Pro XL.