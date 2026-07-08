Đã có kết quả rà soát phòng thi tại trường chuyên có 16/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thông tin chính thức về kết quả rà soát thông tin phòng thi có 16/22 học sinh đạt điểm 10 môn Toán, đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy Hà Tĩnh là một trong những địa phương có thành tích nổi bật ở môn Toán khi ghi nhận 167 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Với quy mô chỉ hơn 18.000 thí sinh dự thi, địa phương này nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ điểm 10 môn Toán.

Đáng chú ý, sau khi Bộ Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một phòng thi tại Hà Tĩnh có 24 thí sinh dự thi thì 16 em đạt điểm 10 môn Toán, khiến nhiều người băn khoăn về kết quả này, theo Tiền Phong.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Cụ thể, theo hình ảnh được chia sẻ, phòng thi có tổng cộng 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi. Trong số 22 thí sinh làm bài, có 16 em đạt điểm tuyệt đối môn Toán, ngoài ra, 6 bài thi còn lại đều đạt từ 9 điểm trở lên, gồm 2 bài 9 điểm, 2 bài 9,5 điểm và 2 bài 9,75 điểm. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, quan tâm của dư luận.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 7/7, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, cho biết đã có kết quả rà soát sự việc.

Theo ông Cường, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phòng thi này đặt tại Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Phòng thi có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi theo quy định, gồm một học sinh đạt giải Khuyến khích (bằng danh dự) Olympic toán châu Á - Thái Bình Dương và một học sinh thuộc đội dự tuyển Olympic vật lý.

Trong số 22 thí sinh dự thi, có 19 em là học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và 3 em đến từ các trường khác. Phòng thi này tập trung nhiều học sinh có thành tích học tập nổi trội, gồm 9 học sinh chuyên toán, 4 học sinh chuyên hóa, 5 học sinh chuyên sinh cùng các học sinh chuyên lý, tin học và tiếng Anh.

Hà Tĩnh thuộc nhóm có điểm 10 môn Toán nhiều nhất cả nước

Việc xếp phòng thi được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo ông Cường, thông tin lan truyền trên mạng xã hội có phần chưa chính xác.

"Phòng thi này có 15 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, không phải 16 em. Bảy thí sinh còn lại đều đạt 9-9,75 điểm. Qua rà soát, kiểm tra ban đầu, chúng tôi nhận thấy không có dấu hiệu bất thường", ông Cường thông tin.

Đáng chú ý, trong số 15 học sinh đạt điểm 10 môn toán có 13 em từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia. Vì thế, ông Cường khẳng định kết quả phản ánh đúng năng lực của học sinh và chất lượng đào tạo của nhà trường.

Lý giải thêm về kết quả của Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Cường cho biết ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp ôn thi đồng bộ ngay từ đầu năm học.

Sở phân tích kết quả học tập của từng địa phương, cử đội ngũ giáo viên cốt cán hỗ trợ những đơn vị có chất lượng còn thấp; tổ chức hệ thống hóa kiến thức ở giai đoạn nước rút, dạy học trực tuyến toàn tỉnh và tăng cường giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn kèm cặp học sinh.

"Đề thi năm nay có mức độ phù hợp hơn, cấu trúc ổn định giúp giáo viên chủ động ôn tập. Cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhà trường, kết quả đạt được phản ánh đúng chất lượng giáo dục của Hà Tĩnh. Năm năm gần đây, Hà Tĩnh liên tục nằm ở nhóm 10 địa phương có điểm bình quân kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước", ông Cường nói.

Được biết, so với các năm trước, số lượng điểm 10 môn Toán tại Hà Tĩnh tăng đột biến. Năm 2025, toàn tỉnh chỉ có 9 điểm 10; năm 2024 không có bài thi nào đạt điểm tuyệt đối, điểm cao nhất là 9,6.