Chiều ngày 13/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Theo thông báo từ UBTƯ MTTQ Việt Nam tính đến 17h ngày 13/9/2024, các tổ chức, cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 775,5 tỷ đồng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã công bố bước đầu bản sao kê danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tài khoản ngân hàng của Vietcombank từ ngày 1/9/2024 đến ngày 10/9/2024 cho toàn xã hội và nhân dân cùng giám sát.

Ông Chiến khẳng định, với tinh thần công khai minh bạch, Ban Vận động cứu trợ Trung ương - UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục công bố sao kê danh sách chuyển khoản qua ngân hàng và ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt tại Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Điều này để người dân biết được tình cảm, dòng tiền mình ủng hộ được sử dụng như thế nào.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an - Ảnh: Đại đoàn kết

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Vận động cứu trợ Trung ương sẽ sử dụng kinh phí ủng hộ đúng mục đích, có hiệu quả, phân bổ kịp thời, công khai minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật để số tiền tiếp nhận đến nhanh nhất với người dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.

Đồng thời, ngôi nhà chung đại đoàn kết tại 46 Tràng Thi, TP.Hà Nội sẽ luôn đón tiếp các cá nhân, tổ chức đến ủng hộ tất cả các ngày trong tuần và không có ngày nghỉ.

Ông Chiến cũng cho biết thêm, từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã có quyết định phân bổ và làm thủ tục chuyển tiền đến Ban Vận động cứu trợ các địa phương đợt 1 là 388,5 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Ban Vận động cứu trợ T.Ư tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ.

Trước đó, tối ngày 12/9, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã đăng tải cụ thể danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ số tiền 527,8 tỷ đồng qua số tài khoản Vietcombank 0011001932418 từ ngày 1/9 đến ngày 10/9/2024 với tổng số 12.028 trang sao kê.

Trong danh sách này có thống kê chi tiết ngày, số tiền cũng như nội dung giao dịch của người dân. Từ những giao dịch vài nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng, đều thể hiện tấm lòng của nhân dân cả nước ủng hộ những đồng bào chịu ảnh hưởng do bão số 3.

336 người chết, mất tích do bão số 3

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), đến 17h ngày 13/9/2024, cả nước ghi nhận 336 người chết, mất tích (254 người chết, 82 người mất tích) do ảnh hưởng cơn bão số 3.

Trong đó, Lào Cai là 172 người (111 người chết, 61 người mất tích), gồm: Bảo Yên 103, Sa Pa 9, Bát Xát 17, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 34, Văn Bàn 2. Cao Bằng là 52 người (43 người chết, 9 người mất tích).

Tại Yên Bái, 50 người (49 người chết, 1 người mất tích), gồm TP.Yên Bái 21, Lục Yên 14, Văn Yên 9, Văn Chấn 2, Trấn Yên 4.

Lũ quét làm sập khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, Lào Cai - Ảnh: Báo Lào Cai

Tại Quảng Ninh có 22 người chết. Hải Phòng 2 người chết do bão. Hải Dương 1 người chết do bão. Hà Nội 1 người chết do bão. Tại Hòa Bình, 7 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn có 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang có 2 người chết do lũ cuốn.

Tuyên Quang 5 người chết do lũ. Hà Giang 2 người (1 người chết và 1 người mất tích). Tại Lai Châu, 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc có 2 người chết do lũ. Phú Thọ có 11 người (1 người chết do sạt lở đất, 1 người chết do lũ, 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ). Sơn La 1 người mất tích do lũ cuốn. Thái Nguyên có 2 người chết do lũ.