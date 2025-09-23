Siêu đô thị Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) có tổng diện tích 2.870 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Nằm ở vị trí độc bản 3 mặt giáp biển duy nhất tại TP.HCM, Vinhomes Green Paradise được xem như "con át chủ bài" đưa bất động sản Cần Giờ bước vào chu kỳ phát triển mới.

Dự án được khởi công vào ngày 19/4, cùng dịp ﻿cả nước khởi công 80 dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ đang xin ý kiến về việc đầu tư xây dựng dự án "Thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển (Hạng mục: luồng tạm)".

Công ty cho biết dự án có nhu cầu sử dụng đất ﻿san nền và nguyên vật liệu phục vụ thi công xây dựng là rất lớn, trong khi việc vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án này chủ yếu thông qua đường thuỷ và đường biển.

﻿Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có tuyến luồng phù hợp kết nối đến vị trí thi công, do đó công ty nghiên cứu, đề xuất nghiên cứu thiết lập tuyến luồng tạm phục vụ giai đoạn thi công xây dựng Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Quy mô tổng chiều dài tuyến luồng khoảng 29.550,0 m với tổng diện tích mặt bằng khoảng 476 hecta. Bề rộng luồng được tính toán 150 m đảm bảo cho trường hợp hoạt động 2 làn (tàu 22.000 tấn và tàu 5.000 tấn cùng hàng hải trên luồng).

Trong giai đoạn thi công, dự án có khối lượng nạo vét khoảng 16,9 triệu m3 và hoạt động bơm bùn cát nạo vét đến vị trí thi công san nền tận dụng của dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Tổng mức đầu tư dự án là 3.242 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư là vốn tự có của chủ dự án. ﻿Về tiến độ, chủ đầu tư đề xuất hoàn thành các thủ tục đầu tư trong năm 2025, thi công nạo vét-vận chuyển-bơm tận dụng san nền trong tháng 1-6/2026, và vận hành từ tháng 7/2027 tới tháng 6/2032.