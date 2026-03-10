Đã bắt giữ nghi phạm xả súng vào căn biệt thự 367 tỷ đồng của Rihanna

Ngày 9/3, tờ Page Six đưa tin biệt thự tại Beverly Hills (Mỹ) của Rihanna bị một kẻ có vũ trang tấn công. Theo báo cáo của cảnh sát, một người phụ nữ 30 tuổi đã ngồi trong xe rồi nổ hơn chục phát súng vào nhà riêng của ngôi sao nhạc pop, trong đó có 1 viên đạn xuyên qua bức tường của biệt thự trị giá 14 triệu USD (367 tỷ đồng). Được biết, Rihanna có mặt tại nhà vào thời điểm vụ việc kinh hoàng xảy ra.

Sau khi nã súng, nghi phạm này đã nhấn ga bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đến nay, danh tính của nghi phạm này được tiết lộ là Ivanna Ortiz (35 tuổi). Người phụ nữ này bị cáo buộc tội danh âm mưu giết người, với mức tiền bảo lãnh tại ngoại được ấn định lên đến 10,2 triệu USD (267 tỷ đồng). Động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ.

Cách đây vài tuần, Ivanna Ortiz đã có những lời lẽ cay nghiệt với Rihanna trên mạng xã hội như: "Cô có ở đó không? Vì tôi đang đợi cái đầu đầy bệnh AIDS của cô nói chuyện trực tiếp với tôi thay vì lén lút nói ở nơi tôi không có mặt” . Ngoài ra, Ivanna Ortiz cũng từng có tiền án tiền sự. Vào tháng 3/2026, người phụ nữ này bị bắt vì hành hung chồng cũ trước mặt con chung. 3 tháng sau, Ivanna Ortiz lại bị bắt giữ vì vi phạm các quy định về việc tại ngoại trước khi xét xử.

Rihanna vẫn chưa lên tiếng công khai về vụ việc. Tuy nhiên nguồn tin thân cận cho biết cô hoảng sợ và không hiểu tại sao gia đình mình lại trở thành mục tiêu tấn công. “Rihanna nghe thấy tiếng súng, nhưng ban đầu cô ấy khá bối rối về những gì đã xảy ra. Ngay cả khi có đội ngũ an ninh tuyệt vời, thật đáng sợ khi nhận ra rằng điều như thế này vẫn có thể xảy ra” - nguồn tin tiết lộ.

Nguồn tin cho biết thêm, vụ việc "đáng sợ" đối với Rihanna, nhưng cô ấy "rất biết ơn vì mọi người đều an toàn". Nữ ca sĩ 38 tuổi đang thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung và thậm chí đã hoãn buổi chụp ảnh sắp tới vì vụ xả súng. Những bức ảnh do Page Six chụp được cho thấy nhân viên an ninh đang khiêng vali và một chiếc nôi ra khỏi nhà vào thứ Hai.

Theo Page Six , đây không phải lần đầu Rihanna gặp phải sự cố đáng sợ, nguy hiểm đến tính mạng ở căn biệt thự sang trọng. Năm 2018, một người đàn ông 27 tuổi từng trèo tường đột nhập vào nhà riêng của nữ ca sĩ. Khi đó, Rihanna không có mặt ở nhà, và kẻ đột nhập đã ở bên trong nhà hơn 12 tiếng mới bị phát hiện. Sau đó, hắn đã nhận tội quấy rối và bị cấm tiếp cận ngôi sao nhạc pop trong vòng 10 năm.

Rihanna tên thật là Robyn Rihanna Fenty, sinh năm 1988 tại Saint Michael, Barbados. Khi còn học trung học, Rihanna đã thành lập bộ 3 âm nhạc với 2 người bạn cùng lớp người Barbados và thử giọng cho nhà sản xuất thu âm người Mỹ Evan Rogers. Người này người ngay lập tức bị thu hút bởi tài năng của cô.

Rihanna chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2005 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng toàn cầu với ca khúc đầu tay mang tên Pon de Replay. Kể từ đó tới nay, Rihanna liên tục gặt hái được những thành công vang dội với hàng loạt bản hit và album "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng lớn.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật gây tiếng vang lớn, Rihanna còn kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh. Vào năm 2017, cô thành lập thương hiệu làm đẹp Fenty Beauty. Sau đó, nữ ca sĩ thừa thắng xông lên, tiếp tục ra mắt thương hiệu đồ lót Savage X Fenty vào năm 2018. Về đời tư, sau nhiều thăng trầm trầm, cô gắn bó với rapper ASAP Rocky và có 3 con chung.

