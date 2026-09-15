D1 sold-out, D2 sắp “cháy vé”: Còn cơ hội nào để fan Tinh Hà “Say Hi” săn vé phút chót?

Sức nóng của Tinh Hà "Say Hi" Concert tại TP.HCM đang tăng lên từng phút khi vé D1 nhanh chóng sold-out chỉ ít phút sau mở bán.

Trong lúc cuộc đua sở hữu vé đến Concert ngày càng gay cấn, TPBank cũng có những cách riêng để khách hàng có thể hòa mình vào Concert đáng mong đợi nhất năm.

"Checklist" giữ vé concert cùng Nhà tài trợ Kim cương TPBank

D1 đã chính thức "cháy vé", D2 cũng đang bước vào chặng đua cuối. Khi một "slot" tại Tinh Hà "Say Hi" ngày càng khó săn, TPBank với vai trò Nhà tài trợ Kim cương mang đến nhiều cơ hội để khách hàng sở hữu những tấm vé từ chính các giao dịch, chi tiêu và thói quen tài chính quen thuộc mỗi ngày.

Trên App TPBank, mỗi giao dịch đủ điều kiện có thể mang về thêm lượt quay tại Vòng quay may mắn - Săn vé Tinh Hà "Say Hi". Từ nhận tiền vào tài khoản, nạp tiền, giao dịch mua sắm hoàn tiền, thanh toán hóa hơn,... Mỗi giao dịch thành công không chỉ giải quyết gọn gàng nhu cầu tài chính trong tích tắc mà còn nhân bội cơ hội mở khóa nhận ngay những tấm vé Tinh Hà "Say Hi" Concert hoàn toàn miễn phí cùng trọn bộ merchandise phiên bản giới hạn.

Thiết kế bắt mắt, đậm tinh thần Tinh Hà "Say Hi", Thẻ TPBank Flash 2in1 phiên bản Limited Edition nhanh chóng trở thành món phụ kiện được fan săn đón trước thềm Concert. Ảnh: TPBank

Song song với đó, Thẻ đa năng TPBank Visa Flash 2in1 phiên bản Limited Edition Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục khẳng định vị thế món phụ kiện không thể thiếu của người hâm mộ. Mang đậm thiết kế sành điệu chuẩn tinh thần Lifestyle Banking, dòng thẻ này mở ra đặc quyền giảm trực tiếp 15% (tối đa 200.000 VNĐ) khi mua vé Tinh Hà "Say Hi" Concert trên Ticketbox. Chưa dừng lại ở đó, khách hàng sở hữu Thẻ Tín dụng TPBank Mastercard FEST còn nhận được những ưu đãi cực hời trong cuộc đua săn vé. Cụ thể, chủ thẻ được giảm ngay 50% (tối đa 300.000 VNĐ) cho giao dịch thanh toán vé đầu tiên trên nền tảng Ticketbox, và tiếp tục hưởng mức giảm 15% (tối đa 200.000 VNĐ) cho các giao dịch tiếp theo.

Đây được xem là "công thức vàng" giúp các fan vừa nhân đôi lợi thế sở hữu tấm vé mơ ước, vừa tối ưu chi phí thanh toán một cách trọn vẹn nhất. Ở một "đường đua" khác, với chương trình gia tăng số dư tài khoản thanh toán và mở mới sổ tiết kiệm trên App TPBank, khách hàng có thêm cơ hội nhận vé Concert miễn phí cùng các đặc quyền riêng theo từng thể lệ chương trình. Số dư càng cao, thứ hạng càng tốt - cơ hội sở hữu vé càng rộng mở.

Get ready cùng TPBank - Tận hưởng trọn vẹn Tinh Hà "Say Hi" Concert

2000+ tiện ích trên App TPBank, sẵn sàng cho mọi nhu cầu trong hành trình đến Concert. Ảnh: TPBank

Với kho 2.000+ tiện ích đỉnh tích hợp trên nền tảng ngân hàng số, TPBank đơn giản hóa toàn bộ công tác chuẩn bị cho chuyến đi. Dù là khán giả tại TP.HCM hay các tín đồ âm nhạc di chuyển từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, mọi nhu cầu từ đặt vé máy bay, book phòng khách sạn cho đến gọi xe, thanh toán ăn uống đều được xử lý nhanh chóng chỉ với vài thao tác trên App TPBank.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Chuyên gia Ngân hàng số T’AioX ngay trên App TPBank mang đến trải nghiệm tương tác thông minh, giúp fan nhanh chóng tìm thấy những thông tin cần thiết cho hành trình đến Concert.

Không chỉ hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về dịch vụ tài chính, T’AioX còn có thể hỗ trợ fan tìm kiếm thông tin liên quan đến Concert và các chương trình, ưu đãi dành cho người dùng TPBank. Fan có thể thử hỏi T’AioX: "Làm sao để nhận được vé Concert?", "Đăng ký tham gia nhận vé Concert ra sao?"… để tìm nhanh thông tin cần thiết và chủ động chuẩn bị cho hành trình đến Tinh Hà "Say Hi" Concert.

Sự kiện Tinh Hà "Say Hi" Concert ngày 17/10 đã rất gần! Hãy truy cập App TPBank và kích hoạt các đặc quyền ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội bùng nổ cùng thần tượng!

Với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" Concert, TPBank mang đến hệ sinh thái hơn 2000+ Tiện ích Đỉnh - Sống đỉnh cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng và cộng đồng fan. Mọi nhu cầu từ mở tài khoản, giao dịch, mua sắm, giải trí cho đến đặc quyền bình chọn cho các "bias" yêu thích đều được kết nối trọn vẹn ngay trên App TPBank.

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