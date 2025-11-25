CV1 Cầu Giấy 'lột xác': Từ điểm nóng ô nhiễm thành công viên sạch chỉ sau một chiến dịch

Sau chiến dịch tổng vệ sinh, Công viên CV1 Cầu Giấy trở lại diện mạo sạch, đẹp.

Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy) có tổng diện tích sử dụng gần 27,7ha, trong đó mặt nước hồ điều hòa tối thiểu 19 ha và khu cây xanh khoảng 8,7 ha.

Trước đây công viên rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, rác thải chất đống không được thu gom, cây cỏ mọc um tùm che lấp lối đi, tạo môi trường cho côn trùng phát sinh...



Trước thực trạng đó, vừa qua, UBND phường Cầu Giấy đã chủ trì đợt ra quân tổng vệ sinh quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lực lượng, bao gồm các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho biết việc duy tu công viên từng bị gián đoạn do thay đổi địa giới hành chính. Theo biên bản bàn giao ngày 29/3/2025, quận Nam Từ Liêm cũ quản lý toàn bộ hạng mục của Công viên CV1. Tuy nhiên, sau khi áp dụng mô hình chính quyền đô thị hai cấp, CV1 được chuyển về phường Cầu Giấy quản lý từ 1/7/2025.

Sau chiến dịch tổng vệ sinh của phường Cầu Giấy, diện mạo Công viên CV1 đã thay đổi rõ rệt. Các lối đi bộ, khu vực tập thể dục trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Thảm cỏ được cắt gọn, các khu vực khuất trước đây bị cỏ dại che phủ nay đã được phát quang. Người dân đi dạo, tập thể dục trong không gian sạch sẽ, trong lành.

Công viên CV1 Cầu Giấy trước và sau khi được tổng vệ sinh.

Các khu vực quanh hồ, rác thải được thu gom triệt để, mặt đường khô ráo, không còn tình trạng ngổn ngang như trước.



Hồ nước cũng được xử lý, làm sạch, giúp cải thiện đáng kể chất lượng môi trường và cảnh quan.

Các khu vui chơi dành cho trẻ em đã được vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ. Gia đình anh Công Sơn ở phường Yên Hòa cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi không gian công viên được dọn dẹp khang trang, mang lại khu vui chơi an toàn và trong lành cho trẻ nhỏ".

Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 61/2025/QĐ-UBND phân cấp quản lý công viên cho các phường, xã. UBND phường Cầu Giấy đã báo cáo Thành phố, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đề xuất bố trí vốn, lựa chọn nhà thầu duy trì công viên từ đầu năm 2026.