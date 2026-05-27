Cựu youtuber JVevermind làm Tổng Giám đốc hãng phim của Vingroup: Nói gì với series 10 tập về triều đại nhà Trần công chiếu trong nửa năm nữa?

Ngày 27/05/2026, Tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film.

Chia sẻ về định hướng của hãng, ông Trần Đức Việt, Tổng Giám đốc V-Film, cho biết: “V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, chạm tới khán giả toàn cầu bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc mình”.

Khởi đầu dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam của V-Film sẽ là series phim về triều đại nhà Trần - lấy cảm hứng từ thời kỳ Đông A với ba lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, xen lẫn những cuộc chuyển giao quyền lực và các lựa chọn làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Series phim đã hoàn tất khâu kịch bản mùa 1 với 10 tập. Dự án đang ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên, dự kiến khởi quay vào tháng 7/2026 và sẽ công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12 năm nay.﻿

Được biết, ông Trần Đức Việt, còn được biết với tên JVevermind (sinh năm 1992, Hà Nội) từng là cái tên đình đám trong cộng đồng YouTube với loạt video mang phong cách hài hước, châm biếm.

Ông từng du học ngành Truyền thông Đa phương tiện tại Cameron University (bang Oklahoma, Mỹ). Nhờ tư duy sáng tạo, ông nhanh chóng trở thành gương mặt đi đầu trong làn sóng vlogger, là người đầu tiên tại Việt Nam nhận được nút vàng YouTube.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài làm clip, JV bất ngờ tạm dừng hoạt động. Kênh YouTube của ông với hơn 2 triệu lượt đăng ký cũng dần rơi vào trạng thái "ngủ đông".

JVevermind từng thử sức với vai trò đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính trong dự án phim ngắn, độ dài 37 phút mang tên "Không Dấu Chân Người" ra mắt năm 2019.

