Cựu vương V.League chơi lớn, chiêu mộ cùng lúc hai tuyển thủ quốc gia đến từ châu Mỹ

THƯƠNG VỤ ĐÌNH ĐÁM CỦA SLNA

Theo tìm hiểu, SLNA vừa gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức chiêu mộ bộ đôi tuyển thủ quốc gia Trinidad & Tobago, nhằm tăng cường sức mạnh cho mùa giải V.League 2025/26. Đây được xem là động thái "chơi lớn" của đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt trong bối cảnh họ đang nỗ lực xây dựng lại đội hình sau những mùa giải chưa thực sự bùng nổ.

Bộ đôi tân binh gồm tiền đạo Reon Moore và trung vệ Justin Garcia, cả hai đều đang khoác áo tuyển quốc gia Trinidad & Tobago, với kinh nghiệm thi đấu dày dặn tại các giải đấu khu vực CONCACAF.

Tiền đạo Reon Moore từng ra sân tại CONCACAF Nations League, Gold Cup và Vòng loại World Cup.

Trung vệ Justin Garcia sinh năm 1995, cao 1m85, nổi bật với khả năng không chiến và đọc tình huống tốt. Anh đã có 32 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Trinidad & Tobago, ghi được 2 bàn thắng, góp mặt ở các trận đấu quan trọng như vòng loại World Cup và Gold Cup.

Trong khi đó, tiền đạo Reon Moore sinh năm 1996, cao 1m83, được đánh giá là mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, kỹ thuật, với khả năng dứt điểm sắc bén. Anh đã có 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Trinidad & Tobago, ghi 10 bàn thắng và 3 kiến tạo.

Trước khi gia nhập SLNA, cả hai cầu thủ này đều chơi cho CLB Defence Force tại giải vô địch quốc gia Trinidad & Tobago. Tuy nhiên do chỉ vừa mới đến Việt Nam, Justin Garcia và Reon Moore khó kịp ra mắt đội bóng mới trong trận gặp PVF-CAND ở vòng 1 vào ngày 17/8 tới. Nhiều khả năng, bộ đôi này sẽ xuất hiện khi SLNA đón tiếp CLB Nam Định tại vòng 2 vào ngày 23/8 trên sân Vinh.

Trung vệ Justin Garcia lên tuyển Trinidad & Tobago từ năm 2019.

Việc chiêu mộ bộ đôi này được xem là bước đi chiến lược của SLNA, nhằm bổ sung chiều sâu cho hàng công và hàng thủ, đặc biệt khi đội bóng đang thiếu những ngoại binh chất lượng cao.

Với việc hoàn tất thủ tục visa và kiểm tra y tế, Reon Moore và Justin Garcia dự kiến sẽ sớm hội quân cùng SLNA để tham gia tập luyện, chuẩn bị cho các trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Ban lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ kỳ vọng các tuyển thủ Trinidad & Tobago sẽ thích nghi tốt, mang đến sự khác biệt và giúp SLNA thoát khỏi cảnh phải chật vật đua trụ hạng.

Trước đó, SLNA đã tái ký hợp đồng với tiền đạo Olaha và chiêu mộ thành công tiền vệ Carlos Enrique.

SLNA chật vật trụ hạng nhưng lại vào đến chung kết Cúp Quốc gia vừa rồi.

NHỮNG BÀI HỌC TRONG QUÁ KHỨ

Trên thực tế, Trinidad & Tobago - quốc đảo ở vùng Caribe - không phải là cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, một số cầu thủ đến từ quốc gia này từng thử sức tại V.League nhưng không đạt được thành công như mong đợi. Điển hình là trường hợp của bộ đôi sinh năm 1994 Neil Benjamin và Henry Shackiel, hai tuyển thủ Trinidad & Tobago được CLB Nam Định chiêu mộ hồi đầu mùa giải 2018.

Khi ấy, CLB Nam Định vừa trở lại V.League sau nhiều năm vắng bóng. Tiền vệ Neil Benjamin và tiền đạo Henry Shackiel được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh trên hàng công. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra không suôn sẻ.

Benjamin nhanh chóng bị thanh lý hợp đồng chỉ sau vài tháng vì không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, trong khi Shackiel cũng không để lại dấu ấn đáng kể, khiến CLB Nam Định phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Sự thất bại này phần nào khiến các CLB Việt Nam e dè hơn khi tiếp cận cầu thủ từ khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribe.

Sau này tại V.League 2020, CLB TP.HCM thời Chủ tịch Hữu Thắng cũng từng đưa về hai tuyển thủ Costa Rica là là Ariel Francisco Rodríguez Araya (sinh năm 1989) và José Guillermo Ortiz Picado (sinh năm 1992). Nhưng rồi bộ đôi tiền đạo này cũng không thể hiện được nhiều và nhanh chóng rời đi.