CLB V.League chiêu mộ tiền vệ từng đá 3 trận World Cup, ra sân tại AFC Champions League

Mới đây, CLB Công an TP.HCM đã công bố bản hợp đồng mới là tiền vệ Dương Văn Hào. “Tiền vệ sinh năm 1997 là cầu thủ đa năng, có thể chơi nhiều vị trí khác nhau. Đây sẽ là quân bài quan trọng trong lối chơi của HLV Lê Huỳnh Đức trong mùa giải tới”, trang chủ đội bóng nhấn mạnh.

Dương Văn Hào là tân binh tiếp theo của CLB Công an TP.HCM.

Dương Văn Hào trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công. Kết thúc mùa giải 2024/25, cầu thủ này quyết định chia tay đội bóng chủ quản sau hơn 15 năm gắn bó. Mùa vừa rồi, anh trải qua giai đoạn tương đối khó khăn khi chỉ có 3 lần ra sân (2 trận tại Cúp Quốc gia, 1 trận V.League), với tổng cộng 40 phút thi đấu.

Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, Dương Văn Hào vẫn được kỳ vọng sẽ trở thành sự bổ sung tốt nơi hành lang cánh trái của CLB Công an TP.HCM.

Dương Văn Hào từng cùng U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017. Trên đất Hàn Quốc, anh được HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng ở cả 3 trận gặp New Zealand, Pháp và Honduras, với tổng cộng 107 phút thi đấu.

Dương Văn Hào (số 18) trong trận U20 Việt Nam gặp U20 Pháp tại U20 World Cup 2017.

Tuy nhiên đến năm 2018, tiền vệ này gặp phải chấn thương kinh hoàng. Trong trận đấu giữa Thể Công và Long An tại giải hạng Nhất, Dương Văn Hào bị gãy chân sau pha xoạc bóng của đối thủ. Phải mất hơn 1 năm điều trị, anh mới có thể trở lại thi đấu.

Trong màu áo Thể Công, Dương Văn Hào đã chơi 85 trận tại đấu trường trong nước (V.League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp), ghi 5 bàn thắng và có 5 kiến tạo. Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1997 cũng được ra sân tại AFC Champions League (5 trận) và AFC Cup (3 trận). Vào năm 2023, anh từng được HLV Troussier triệu tập lên tuyển Việt Nam nhưng chưa có cơ hội ra sân.

Giờ đây ở tuổi 28, thử thách mới đang chờ đợi Dương Văn Hào, với mục tiêu trước mắt là tìm lại vị trí tại V.League sau một mùa giải ít được ra sân.