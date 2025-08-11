CLB V.League chiêu mộ cựu tuyển thủ Nigeria: Từng vô địch ở châu Phi, giá gần 4 tỷ đồng

Theo tìm hiểu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chính thức chiêu mộ Joseph Onoja, cầu thủ sinh năm 1998 mang quốc tịch Nigeria, theo dạng chuyển nhượng tự do. Mùa trước, trung vệ vừa thi đấu cho CLB Naft Al-Basra tại giải VĐQG Iraq.

Trong màu áo Naft Al-Basra, Joseph Onoja là trụ cột ở hàng thủ với 34 lần đá chính (giải đấu có 38 vòng), chơi 2.920 phút (trung bình 85,8 phút/trận), có 3 kiến tạo. Những đóng góp của trung vệ 27 tuổi giúp đội bóng của anh trụ hạng thành công, xếp hạng 18/20 chung cuộc.

Đáng chú ý, Joseph Onoja trước đây đã có quãng thời gian ngắn thi đấu tại V.League. Anh khoác áo CLB Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM) ở giai đoạn lượt về mùa giải 2023/24, với 15 lần ra sân. Giờ đây với kinh nghiệm tích lũy tại giải VĐQG Iraq, cầu thủ này được hứa hẹn sẽ mang tới màn trình diễn ấn tượng hơn khi trở lại Việt Nam cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Joseph Onoja đã có kinh nghiệm chơi bóng tại V.League.

Trong quá khứ, Joseph Onoja từng cùng Rivers United FC lên ngôi tại giải VĐQG Nigeria mùa giải 2021/22. Đến tháng 8/2022, trung vệ này được gọi lên tuyển quốc gia và chơi trận ra mắt ở tuổi 24.

Tuy vậy, sự nghiệp của Joseph Onoja đã không phát triển được như kỳ vọng. Anh không thể bật lên được tại Rivers United FC, gắn bó với đội bóng này đến tháng 2/2024, rồi sau đó quyết định thử sức tại CLB Bình Dương.

Trên Transfermarkt, trung vệ này hiện được định giá 125.000 euro, tương đương hơn 3,8 tỷ đồng. Con số trên tăng 25.000 euro so với thời điểm anh khoác áo đội bóng đất Thủ. Điều này có được nhờ màn trình diễn tại CLB Naft Al-Basra của Iraq.

Joseph Onoja từng thử việc tại SLNA nhưng cuối cùng ký hợp đồng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Việc chiêu mộ Joseph Onoja nằm trong chiến lược bổ sung ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho mùa giải V.League 2025/26, khi đội bóng này đang tích cực làm mới hàng thủ và tấn công. Trước đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đem về tiền đạo Yevgeniy Serdyuk - chân sút Ukraine có định giá lên đến 800.000 euro, hứa hẹn khuấy đảo hàng công.

Ngoài ra, đội bóng núi Hồng cũng gia hạn hợp đồng với trung vệ Brazil Helerson Mateus thêm 2 mùa giải, nhằm củng cố sự ổn định ở tuyến giữa. Những động thái này nhằm củng cố lực lượng trong bối cảnh trụ cột ở hàng thủ là Adou Minh đã chuyển tới CLB CAHN.