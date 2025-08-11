VFF, VPF không cho một CLB hạng Nhất dự Cúp Quốc gia vì lý do đặc biệt

Vào sáng nay (11/8), VFF và VPF đã tiến hành lễ bốc thăm xếp lịch giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia 2025/26. Do những biến động trong thời gian qua, ban tổ chức đã phải đôn PVF-CAND lên V.League, đồng thời đôn đội Trẻ PVF-CAND lên dự giải hạng Nhất.

Cũng bởi lý do trên, dù góp mặt tại giải hạng Nhất nhưng Trẻ PVF-CAND sẽ không thể tham dự Cúp Quốc gia 2025/26 do cùng đơn vị chủ quản với đội PVF-CAND.

Lịch thi đấu vòng 1 giải hạng Nhất 2025/26.

Giải hạng Nhất 2025/26 có 13 đội tham dự, khởi tranh từ ngày 19/9/2025 và sẽ kết thúc vào ngày 20/6/2026. Tại vòng 1, CLB Đồng Nai sẽ chạm trán với đội tân binh Quảng Ninh. Đây được xem là “trận cầu đinh” trong ngày mở màn giải, khi Công Phượng và đồng đội phải đối đầu với một đối thủ cũng giàu tham vọng lên hạng.

Theo điều lệ, 13 đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm. Kết thúc mùa giải, 2 đội đứng đầu giành suất lên chơi tại V.League 2026/27, còn 2 đội đứng cuối bảng xếp hạng xuống chơi tại Giải hạng Nhì mùa kế tiếp. Đội vô địch nhận thưởng 2 tỷ đồng, á quân nhận 1 tỷ đồng, còn hạng 3 nhận 500 triệu đồng.

Điểm mới nổi bật tại giải hạng Nhất 2025/26 nằm ở việc mỗi CLB tham dự được quyền đăng ký tối đa 1 ngoại binh, 1 Việt kiều chưa có quốc tịch và 2 cầu thủ nhập tịch.

Nhánh đấu Cúp Quốc gia 2025/26.

Trong khi đó tại Cúp Quốc gia với sự góp mặt của 14 đội V.League và 12 đội hạng Nhất, nhánh đấu “tử thần” đã xuất hiện khi CLB Hà Nội và Thể Công chạm trán nhau ngay tại vòng 1/8. Tiếp đó, đội thắng ở cặp đấu này sẽ đối đầu với đương kim vô địch CLB CAHN.

Giải dự kiến khởi tranh ngày 13/9/2025 và trận chung kết diễn ra ngày 28/6/2026. CLB đoạt Cúp Quốc gia nhận giải thưởng có giá trị 2 tỷ đồng.