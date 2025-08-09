CLB CAHN tung 3 "cú đòn" sắc lẹm, hạ gục đương kim vô địch V.League, ngoạn mục giành Siêu cúp

Mùa giải 2025/26 của bóng đá Việt Nam chính thức mở màn vào tối nay (9/8) bằng trận Siêu cúp giữa CLB Nam Định (vô địch V.League) và CLB CAHN (vô địch Cúp Quốc gia).

Với lợi thế sân nhà, CLB Nam Định nhập cuộc đầy hứng khởi, pressing tầm cao và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm ngay từ những phút đầu. Ngay giây thứ 45, Lý Công Hoàng Anh đã có pha thoát xuống đối mặt thủ môn Nguyễn Filip sau đường chuyền đập nhả đẹp mắt, nhưng cú dứt điểm góc hẹp của anh lại đi vọt xà ngang.

CLB CAHN kiên cường chống đỡ trước sức ép của đội chủ nhà. (Ảnh: Tú Anh)

CLB Nam Định tiếp tục kiểm soát thế trận ở những phút sau đó. Phút thứ 7, Lâm Ti Phông dùng gót chân điệu đà kiến tạo cho Caio César căng ngang vào vòng cấm, nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm. Đến phút 21, Lâm Ti Phông lại có pha tạt bóng khó chịu từ cánh phải, khiến Tuấn Anh và Brenner lần lượt bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Dù vậy, hàng thủ CLB CAHN vẫn đứng vững, với thủ môn Nguyễn Filip chơi chắc chắn.

Bên kia chiến tuyến, CLB CAHN dần lấy lại thế trận nhờ lối chơi phản công sắc bén. Phút 17, Alan Grafite tranh chấp dũng mãnh rồi căng ngang cho Léo Artur, nhưng Artur không kịp dứt điểm cận thành. 15 phút sau, chính Artur thử vận may với cú sút từ hơn 35m, bóng đi vọt xà.

Và rồi, bàn thắng đã đến với CAHN ở phút 38. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Thành Long, Alan Grafite khống chế khéo léo loại bỏ Ngô Đức Huy, vượt qua thủ môn Nguyên Mạnh rồi sút vào lưới trống, mở tỷ số 1-0.

Chỉ 3 phút sau, Quang Hải treo bóng cho Artur volley từ góc hẹp, suýt nhân đôi cách biệt nhưng bóng đi sạt cột.

Alan mở tỉ số trận đấu. (Ảnh: Tú Anh)

Sang hiệp hai, Nam Định tăng tốc và nhanh chóng gỡ hòa ở phút 53. "Người khổng lồ" Hudlin - cao hơn 2m - vừa vào sân từ ghế dự bị lập tức bật cao đánh đầu tung lưới Nguyễn Filip sau đường tạt từ cánh trái, quân bình tỷ số 1-1.

Chiều cao vượt trội giúp Hudlin ghi bàn dễ dàng. (Ảnh: Trọng Hiếu)

Phút 58, Quang Hải đá phạt góc cho CLB CAHN, nhưng Vitao đệm bóng vọt xà từ cự ly sát cầu môn. CLB Nam Định đáp trả sau đó ít phút khi Romulo treo bóng xoáy từ phạt cánh trái, Kevin Phạm Ba đánh đầu vào cạnh lưới.

Tranh cãi lớn xảy ra ở phút 74, khi trọng tài ban đầu cho CAHN hưởng penalty vì nghi Văn Kiên chạm tay trong vòng cấm, nhưng sau khi xem VAR, quyết định bị hủy bỏ. Phía ngoài đường biên, ban huấn luyện CLB CAHN phản ứng dữ dội.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, CLB CAHN vùng lên mạnh mẽ. Phút 88, Đình Bắc và Quang Hải phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, dẫn đến cú dứt điểm của Alan bị Nguyên Mạnh đẩy ra.

Hiệp hai được bù giờ tới 10 phút do VAR và các tình huống y tế, và đây chính là thời khắc định mệnh. Phút 90+3, Léo Artur - cầu thủ tưởng chừng vô duyên suốt trận - bất ngờ tỏa sáng với pha đi bóng qua Văn Tới và Văn Kiên, rồi đặt lòng hạ gục Nguyên Mạnh, nâng tỷ số lên 2-1.

Leo Athur tạo nên bước ngoặt của trận đấu. (Ảnh: Tú Anh)

Chưa dừng lại, phút 90+8, Đình Bắc tung cú sút từ ngoài vòng 16m50, bóng chạm chân hậu vệ Nam Định rồi đi vào lưới, nâng tỉ số lên 3-1 cho CLB CAHN. Đến cuối trận, đội chủ nhà được hưởng quả 11m và Hudlin hoàn tất cú đúp. Tuy vậy thời gian còn lại không đủ để CLB Nam Định gỡ hòa. Đội đương kim vô địch V.League chịu thất bại 2-3 chung cuộc và ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp ngay tại Thiên Trường.