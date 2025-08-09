Tuyển Thái Lan đại thắng 7 sao, tiễn tuyển Campuchia rời AFF Cup ngay sau vòng bảng

Chiều nay (9/8), đội tuyển nữ Thái Lan đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại tuyển nữ Campuchia với tỷ số đậm 7-0 trong trận đấu thuộc bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Women's Championship) 2025.

Tuyển Thái Lan tiếp tục giành thắng lợi với tỉ số 7-0. Trước đó, họ đã đánh bại tuyển nữ Indonesia với kết quả tương tự ở ngày ra quân.

Các cô gái Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục tạo ra sức ép và ghi bàn một cách dễ dàng, khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ngay từ những phút đầu tiên, nữ Thái Lan đã thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp. Đội bóng này liên tục tạo ra các tình huống tấn công áp đảo, nhưng sự chính xác trong các pha dứt điểm vẫn chưa có, khiến bàn thắng chưa đến.

Phút 23, cơ hội rõ nét tiếp tục đến khi các chân sút Thái Lan có 3 cú sút liên tiếp ở cự ly cực kỳ thuận lợi, nhưng thủ môn Chen Soveat của Campuchia đã có những pha cứu thua xuất sắc, giữ sạch lưới tạm thời cho đội nhà.

Phút 34, Madison Casteen ập vào cướp bóng ngay trong chân thủ môn Campuchia, nhưng cú sút sau đó lại đưa bóng vọt xà ngang. Tuy nhiên, nỗ lực của tuyển nữ Thái Lan cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 37. Lần này, Madison Casteen xử lý điềm tĩnh, loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm tung nóc lưới, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan.

Tuyển nữ Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội.

Chỉ hơn 2 phút sau, bàn thắng thứ hai đã đến. Janista Jinantuya dứt điểm chính xác ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 45+1, Madison Casteen hoàn tất cú đúp của mình khi tận dụng sự lóng ngóng của hàng thủ Campuchia, dứt điểm ngay trong vòng cấm để ấn định tỷ số hiệp 1 là 3-0.

Sang hiệp 2, nữ Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép. Phút 48, Janista Jinantuya hoàn tất cú đúp của riêng mình với pha dứt điểm hiểm hóc sau đường căng ngang từ đồng đội, nâng tỷ số lên 4-0.

Sau những bàn thắng liên tiếp, nữ Thái Lan chủ động giảm nhịp độ, chơi chậm lại để kiểm soát trận đấu. Dù vậy, họ vẫn dễ dàng có bàn thứ 5 ở phút 70 nhờ công của cầu thủ vào thay người Thawanrat Promthongmee, người ghi bàn trong tình huống đối mặt thủ môn.

Các cầu thủ Thái Lan sẽ chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 12/8 tới.

Phút 81, Ploychompoo Somnuek lập siêu phẩm từ chấm đá phạt, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A khung thành, nâng tỷ số lên 6-0. Cuối cùng, phút 90, Janista Jinantuya đệm bóng chính xác sau khi đồng đội sút đập cột dọc bật ra, ấn định chiến thắng 7-0 cho nữ Thái Lan.

Với kết quả này, cục diện bảng A AFF Cup nữ 2025 tiếp tục có sự phân hóa rõ nét hơn. Tuyển nữ Thái Lan dẫn đầu với 2 trận toàn thắng, 6 điểm, hiệu số +14 (ghi 14 bàn, thủng lưới 0 bàn). Trong khi đó, tuyển nữ Campuchia toàn thua 2 trận, để lọt lưới 13 lần và chưa ghi được bàn thắng nào, qua đó chính thức bị loại.

Tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai với 3 điểm sau 1 trận thắng (hiệu số +6). Vào tối nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán với Indonesia, đội bóng đã thua Thái Lan 0-7 ở ngày ra quân.