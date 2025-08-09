Tân binh V.League chiêu mộ tiền đạo Brazil cao 1m88, mua 3 ngoại binh trong 1 tuần

Theo tìm hiểu, PVF-CAND vừa hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền đạo người Brazil, Amarildo. Đây cũng là ngoại binh thứ 3 được đội bóng này đưa về chỉ trong ít ngày. Trước đó, PVF-CAND đã đưa về tiền vệ Joseph Mpande và trung vệ Walber Motta (mượn của CLB Nam Định).

Amarildo sinh ngày 19/01/1999 tại Paranavaí, Brazil, là một trung phong sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88 và lối chơi mạnh mẽ. Anh từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ tại Brazil và Mỹ, sau đó tới V.League đầu cho Thể Công ở mùa hè 2024.

Mùa trước, Amarildo anh ghi được 6 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 21 trận tại V.League. Đây được xem là phương án an toàn với PVF-CAND. Trong bối cảnh mùa giải mới đã sắp khởi tranh, một ngoại binh đã có kinh nghiệm chơi bóng tại Việt Nam sẽ có thể nhanh chóng hòa nhập.

Amarildo thích nghi khá tốt trong mùa giải đầu tiên tại V.League.

PVF-CAND xếp thứ ba tại giải hạng Nhất 2024/25. Đội bóng này nhận được suất lên hạng sau khi CLB Quảng Nam rút lui, còn đội á quân hạng Nhất là Bình Phước từ chối lên V.League.

Do thời gian gấp rút, đội bóng này được ban tổ chức ưu tiên gia hạn thời gian chuyển nhượng cho câu lạc bộ PVF-CAND đến chiều ngày 7/8. Quyết định của VPF nhận được sự đồng thuận từ 13 đội bóng còn lại của V.League.

Ngoài ra, từ mùa giải 2025/26, các đội bóng được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ (cả nội lẫn ngoại binh) cho đến trước vòng 3. Đây là nét mới mà ban tổ chức mang đến, khi trước đây các đội bóng phải chốt nội binh trước khi V.League khởi tranh và chỉ được phép thay thế ngoại binh.