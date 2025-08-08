Tiền đạo Việt kiều Anh chưa tìm được chỗ đứng tại V.League, chấp nhận trôi dạt xuống hạng Nhất?

Cuối tháng 7 vừa qua, Lee Williams từ Anh trở về Việt Nam. Tiền đạo Việt kiều cao 1m88 này khi ấy được cho là sẽ cập bến CLB Thể Công.

Tuy nhiên trong những diễn biến mới nhất, đội bóng áo lính đã công bố đủ 2 suất cầu thủ Việt kiều là Kyle Colonna và Damian Vũ Thanh. Điều này đồng nghĩa việc Lee Williams không chơi cho Thể Công ở lượt đi V.League 2025/26 như đồn đoán ban đầu.

Lee Williams (áo xanh - nâu) sở hữu thể hình ấn tượng.

Theo tìm hiểu, nhiều khả năng điểm đến của Lee Williams sẽ là một CLB tại giải hạng Nhất. Đây có thể xem là lựa chọn phù hợp hơn với tiền đạo trẻ này. Ở tuổi 18, Lee Williams cần thêm thời gian để chứng minh năng lực của mình.

Việc chơi bóng ở môi trường ít cạnh tranh hơn như giải hạng Nhất cũng giúp cơ hội ra sân của chân sút Việt kiều này cao hơn. Điều này sẽ giúp ích nhiều cho sự phát triển của Lee Williams trong môi trường bóng đá Việt Nam.

Lee Williams hiện chưa có quốc tịch Việt Nam.

Lee Williams có bố là người Anh, mẹ mang hai dòng máu Việt - Hoa. Cầu thủ sinh năm 2007 này sở hữu chiều cao lên tới 1m88 và đang thi đấu ở vị trí trung phong. Mùa trước, anh thuộc biên chế CLB Stockport County (đội vừa thăng hạng League One - hạng 3 nước Anh) và được cho mượn tới Warrington Town ở giải National League North (hạng 6).

Tại Warrington, Lee Williams đã ra sân 16 trận mùa 2024/25, trong đó có 12 lần đá chính, ghi 3 bàn và kiến tạo 1 lần.

Đặc biệt, anh từng được Stockport sử dụng ở Cúp Liên đoàn Anh 2024/25, đá chính trong trận gặp Blackburn Rovers (giải hạng Nhất). Dù đội thua 1-6, việc một cầu thủ gốc Việt sinh năm 2007 được đá chính ở sân chơi này đã để lại ít nhiều ấn tượng.