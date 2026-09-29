Cựu Viện trưởng khai cùng một số cán bộ cố ý ghi thêm, chỉnh sửa các triệu chứng lâm sàng vào hồ sơ bệnh án, biến người phạm tội thành người mất nhận thức.

Sáng 29/9, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

Tại toà, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường thừa nhận hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật.

Chủ tọa sau đó nhấn mạnh các vi phạm xảy ra ở nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ, các khoa đến công tác giám định. Trong đó, ông Trường là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung tại Viện.

Tại bục khai báo, bị cáo Trần Văn Trường cho biết mối quan hệ với bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh chỉ là bác sĩ và bệnh nhân.

“Bị cáo có đi du lịch cùng nhau không? Có chuyến đi Phú Quốc có Mai Anh không? ”, chủ tọa hỏi.

Bị có Trần Văn Trường tại toà.

Bị cáo Trần Văn Trường khẳng định chưa từng đi du lịch cùng Mai Anh. Theo ông Trường, chuyến đi Phú Quốc do các gia đình nhân viên Viện góp tiền tổ chức, không có Mai Anh tham gia.

Tuy nhiên, cựu Viện trưởng thừa nhận nhiều lần nhận tiền từ Mai Anh và một số bị cáo khác. Đối với Mai Anh, ông Trường khai mục đích nhận tiền là để hỗ trợ việc giám định cho các bệnh nhân. Trong đó, có một lần Mai Anh nhờ ông cho một nữ bị cáo được ở phòng riêng.

Bị cáo Trần Văn Trường cho hay, việc sắp xếp cho Mai Anh cùng 2 con nhỏ ở phòng riêng là đúng quy định và dù không được đưa tiền, ông vẫn phải thực hiện. “ Nhưng bị cáo vẫn nhận tiền !”, Hội đồng xét xử nhấn mạnh.

Ngoài Mai Anh, cựu Viện trưởng xác nhận nhận 100 triệu đồng từ cựu điều tra viên Lê Văn Thưởng để giúp bị cáo Thủy được chữa bệnh; nhận 80 triệu đồng từ vợ bị cáo Tạ Văn Hải để Hải được điều trị bắt buộc.

Tại tòa, ông Trường thừa nhận cáo buộc nhận hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.

Một cựu Viện trưởng khác cũng hầu toà trong vụ án là bị cáo Ngô Văn Vinh. Ông Vinh khai nhiều lần nhận tiền từ Trần Văn Trường để làm sai lệch kết quả khám , giám định đối với các bệnh nhân.

“Tại thời điểm làm giám định, bị cáo chỉnh sửa, làm tăng các chỉ số khiến bệnh nhân được xác định mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”, bị cáo Vinh khai.

Cựu Viện trưởng trình bày, phần lớn bệnh nhân được đưa đến viện đều có những biểu hiện liên quan thần kinh.

Đối với những phạm nhân có biểu hiện về thần kinh, ở giai đoạn trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, các triệu chứng thường nhẹ hơn. Sau khi phạm tội, biểu hiện về thần kinh có thể rõ ràng và xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

Quá trình kiểm tra, giám định, Vinh cùng một số cán bộ tại viện đã cố ý ghi thêm, chỉnh sửa các triệu chứng lâm sàng không có thật như “ảo thanh đàm thoại”, “khí sắc trầm”, “bi quan, chán nản” vào hồ sơ bệnh án.

Từ những nội dung đã được chỉnh sửa này, hội đồng giám định đưa ra kết luận một số người phạm tội “mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

“Các bị cáo tự đánh giá với nhau, không bàn bạc, thống nhất từ trước. Đến phiên họp cuối cùng của hội đồng, các giám định viên, thư ký sẽ đưa ra đề xuất. Bị cáo và một số người khác sau đó đồng ý với những đề xuất này”, bị cáo Vinh trình bày.

Ngô Văn Vinh khai đã 5 lần trực tiếp nhận tiền từ Trần Văn Trường, tổng cộng 65 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương còn khai một lần trực tiếp nhận 25 triệu đồng từ người nhà bệnh nhân.