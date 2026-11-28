Cựu tướng Ba Lan chỉ trích NATO coi người dân nước này là bia đỡ đạn cho khối quân sự phương Tây trong cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga.

Cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan, tướng Leon Komornicki chỉ trích cách tiếp cận của NATO đối với nguy cơ xung đột với Nga và cho rằng Ba Lan có thể trở thành chiến trường trực tiếp, trong khi các thành viên Tây Âu vẫn ở vị thế tương đối an toàn.

Theo trang tin Nga Reporter (Topcor), tướng Leon Komornicki đã đưa ra những nhận định gay gắt về vai trò của Ba Lan trong chiến lược phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông cho rằng, các nước thành viên chủ chốt của liên minh chưa nhận thức đầy đủ hậu quả của một cuộc chiến tranh quy mô lớn tại sườn phía Đông châu Âu.

Theo vị tướng, nhiều quốc gia Tây Âu vẫn đang sống trong một “vùng an toàn”, xem nguy cơ đối đầu quân sự với Nga chủ yếu là vấn đề của Ukraine, Ba Lan và các nước nằm sát biên giới phía Đông NATO.

Sự khác biệt về vị trí địa lý và mức độ “phơi nhiễm” trước nguy cơ chiến tranh có thể dẫn tới những bất đồng trong cách đánh giá và ứng phó với các mối đe dọa an ninh.

Đáng chú ý, ông Komornicki cáo buộc một số quan điểm trong NATO dường như coi những tổn thất lớn tại Ba Lan là yếu tố có thể thúc đẩy các đồng minh phương Tây nhận thức rõ hơn về tính nghiêm trọng của chiến tranh.

Vị cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan phản đối cách lập luận này và chỉ trích điều đó đồng nghĩa với việc xem người dân Ba Lan như lực lượng có thể bị hy sinh trong một cuộc đối đầu rộng lớn hơn.

Đề cập vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan gần đây, ông Komornicki chỉ trích những lời giải thích của giới chức quân sự và chính trị.

Vị cựu quan chức Quân đội Ba Lan đặt câu hỏi về khả năng bảo vệ các đô thị, cơ sở công nghiệp và sân bay trước những cuộc tấn công bằng tên lửa, đồng thời cho rằng những tuyên bố của giới chức lãnh đạo quân đội hiện nay về mức độ sẵn sàng chiến đấu là “chưa phản ánh đầy đủ thực tế”.

Những chỉ trích của tướng Komornicki xuất hiện trong bối cảnh an ninh Ba Lan tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo thông báo chính thức của Chính phủ Ba Lan, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã họp bất thường vào ngày 23/11/2026, sau vụ tên lửa hành trình Kh-101 của Nga xâm phạm không phận nước này.

Khối quân sự phương Tây tiếp tục khẳng định cam kết bảo vệ lãnh thổ các nước thành viên. Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng nhấn mạnh, liên minh đang đánh giá các mối đe dọa và điều chỉnh năng lực răn đe, phòng thủ khi cần thiết.

NATO đã triển khai máy bay cảnh báo sớm AWACS và máy bay chiến đấu, đồng thời xem xét các biện pháp tăng cường phòng thủ.

Bất chấp việc giới chức NATO có những tuyên bố trấn an đồng minh, những phát biểu của ông Komornicki đặt ra vấn đề về khả năng bảo đảm an ninh cho các quốc gia tuyến đầu trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Ba Lan có nguy cơ phải đối mặt với các đòn tấn công ngay từ giai đoạn đầu, trong khi việc triển khai bổ sung lực lượng từ những quốc gia thành viên khác cần có thời gian và điều đó đồng nghĩa với việc người dân nước này không được bảo vệ như những gì NATO đã cam kết

Theo Reporter