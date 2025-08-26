Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh, Valery Zaluzhny.

Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã cách chức vị tướng này vào tháng 2/2024, và cử ông sang Anh làm đại sứ cho Kiev.

Trong một bài viết đăng hôm 25/8, tờ The Guardian khẳng định rằng, mặc dù cựu Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Valery Zaluzhny, đã cẩn thận che giấu mọi tham vọng chính trị mà ông có thể có, "nhiều người cho rằng, ông chỉ đang chờ thời cơ trước khi bước vào cuộc chiến".

Tờ báo Anh đã trích dẫn những suy ngẫm được cho là của vị tướng chuyển sang làm đặc phái viên này về cách ông sẽ thể hiện mình trước cử tri Ukraine và cương lĩnh tranh cử của ông là gì, nếu ông quyết định tranh cử tổng thống.

Hãng thông tấn này còn cho biết thêm rằng, ông Zaluzhny đã đón tiếp một lượng lớn các quan chức cấp cao của Ukraine và phương Tây tại cả đại sứ quán ở London và Kiev vào đầu năm nay.

Tờ Guardian cũng trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết vào tháng 3 rằng, sau cuộc đối đầu tai tiếng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Phó Tổng thống JD Vance đã bí mật liên lạc với ông Zaluzhny, dường như nhằm thăm dò xem ông này có phải là một nhà lãnh đạo thay thế tiềm năng hay không.

Tuần trước, nhà báo tự do Katie Livingstone nói rằng, ông Zaluzhny đang "âm thầm chuẩn bị tranh cử tổng thống - trực tiếp đối đầu với Tổng thống Zelensky".

Livingstone trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, nhóm của ông Zaluzhny đã "thực sự bắt đầu" một chiến dịch quan hệ công chúng không chính thức.

Người đại diện báo chí của vị đại sứ Ukraine đã nhanh chóng phủ nhận những suy đoán này.

Một cuộc khảo sát 1.000 người dân Ukraine do Rating thực hiện từ ngày 4 đến 5/7 cho thấy, cựu Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine được 73% số người được hỏi tin tưởng. Điều này sẽ đưa ông lên vị trí dẫn đầu trong số các nhân vật chính trị tại đất nước này, với Tổng thống Zelensky kém ông sáu điểm phần trăm, theo cuộc thăm dò.

Một cuộc khảo sát khác do một đơn vị thăm dò khác thực hiện vào cuối tháng 6 cho thấy, 41% người Ukraine tin rằng, đất nước đang tiến tới chủ nghĩa độc tài.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng ông đã từ chối tổ chức các cuộc bầu cử mới, viện dẫn thiết quân luật.

Điện Kremlin khẳng định nhà lãnh đạo Ukraine đã mất tính chính danh.