Cựu Tổng Thư ký NATO Rasmussen cho rằng EU cần một chiến lược "hòa bình thông qua sức mạnh" với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi một cuộc gặp riêng với người đồng cấp Vladimir Putin trong một nỗ lực mới nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Bên cạnh đó, châu Âu cũng nghiên cứu việc bổ nhiệm đặc phái viên riêng để giải quyết xung đột với Nga. Tuy vậy, Cựu Tổng Thư ký NATO nhận xét như sau:

Tôi đã gặp Vladimir Putin và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev và tôi có thể đảm bảo với các bạn: Họ chỉ tôn trọng sức mạnh.

Phải thừa nhận châu Âu đã bắt đầu lấp đầy những khoảng trống do sự rút lui của Mỹ để lại. Tôi viết điều này với tư cách là một chuyên gia về quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Kết luận rất rõ ràng: Mỹ sẽ không còn đến giải cứu châu Âu nữa.

Trước khi thảo luận thêm về việc bổ nhiệm một nhà đàm phán, châu Âu phải đảm bảo rằng vị đặc phái viên tương lai có thể hành động từ một vị thế mạnh mẽ, và có 3 điều mà họ phải làm:

Đầu tiên, nền kinh tế chiến tranh của ông Putin phải bị kiềm chế hơn nữa. Đối mặt với những khó khăn trên chiến tuyến, nhà lãnh đạo Nga vẫn không từ bỏ hy vọng làm suy yếu ý chí và cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng cách ném bom các thành phố và lưới điện của nước này.

Châu Âu phải hỗ trợ Ukraine về công nghệ và công nghiệp trong nỗ lực giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế quân sự của Nga. Họ cũng nên áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các quốc gia và công ty cung cấp các linh kiện cùng với vật liệu quan trọng cho chương trình tên lửa đạn đạo của Nga.

Nga có hai điểm yếu chí mạng: Tiền chất của nhiên liệu rắn được cung cấp từ Trung Quốc và Uzbekistan và các linh kiện vi điện tử phương Tây, nhập khẩu thông qua Trung Quốc, Hong Kong và Trung Á. Cả hai chuỗi cung ứng này đều có thể bị gián đoạn bằng các công cụ pháp lý và ngoại giao hiện có của châu Âu.

Việc ngăn chặn nguồn cung cấp là vô cùng quan trọng, vì tình hình hiện nay không thuận lợi cho Ukraine. Nga sản xuất khoảng 850 tên lửa đạn đạo mỗi năm, trong khi Mỹ sản xuất khoảng 600 tên lửa đánh chặn Patriot và hiện đang tập trung vào việc bổ sung kho vũ khí của riêng mình.

Do vậy đóng góp quan trọng nhất của châu Âu đối với hệ thống phòng không của Ukraine, trước hết và trên hết là hạn chế khả năng sản xuất các tên lửa này của Nga.

Điều quan trọng cần lưu ý là "Hạm đội bóng tối" vẫn tiếp tục cung cấp dầu thô để đổi lấy tiền mặt. Chúng ta càng điều chỉnh luật pháp một cách chính xác hơn và trao nhiều quyền hơn cho các cơ quan có thẩm quyền, thì doanh thu về ngân khố Điện Kremlin càng giảm.

Gần một nửa lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga đi qua Biển Baltic, thường là trên các tàu chở dầu bị trừng phạt và qua các điểm nghẽn do EU và NATO kiểm soát.

Cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Thứ hai, châu Âu phải đẩy nhanh việc khôi phục cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Mùa Đông này, chiến tuyến sẽ không chỉ được vạch ra ở các chiến hào, mà còn ở mọi nhà máy nhiệt điện, trạm cấp nước và trạm biến áp của Ukraine.

Ông Putin đang tấn công lưới điện với một mục tiêu duy nhất: Phá vỡ xã hội Ukraine trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra.

Châu Âu phải xây dựng lại những gì Nga đã phá hủy. Hàng chục nhà máy điện than và khí đốt đã ngừng hoạt động, với thiết bị vẫn còn vận hành tốt, đang nằm im lìm khắp EU. Chúng có thể được gửi đến Ukraine một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Thứ ba, châu Âu phải làm rõ rằng tương lai của Ukraine nằm trong EU. Điều này sẽ là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến ông Putin rằng mọi hy vọng khuất phục Ukraine đều vô ích. Tư cách thành viên EU là sự đảm bảo duy nhất về an ninh, điều mà Nga không thể cản trở.

Một cách để thúc đẩy việc Ukraine gia nhập là từ bỏ nguyên tắc nhất trí trong các quyết định về chính sách đối ngoại và quốc phòng, thay vào đó là bỏ phiếu theo đa số đủ điều kiện.

Cần phải xác định các cột mốc cụ thể trên con đường gia nhập của Ukraine: Thị trường chung EU, tổ hợp công nghiệp quân sự, lưới điện, nông nghiệp, mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Tôi muốn nói với các thể chế châu Âu rằng đừng quên hàng trăm nghìn người Ukraine đã hy sinh để bảo vệ những giá trị được coi là thuộc về châu Âu: Dân chủ, pháp quyền, quyền của một dân tộc tự do được thành lập các liên minh theo ý muốn của mình.

Việc bỏ mặc đất nước này vô thời hạn trong "vùng xám", với những lời hứa không được thực hiện đầy đủ, sẽ là sự phản bội đối với ký ức của các nạn nhân Ukraine và là tín hiệu cho Putin dám làm điều tương tự một lần nữa.

Nếu châu Âu đáp ứng 3 điều kiện này, vấn đề về người đại diện sẽ tự giải quyết. Chúng ta sẽ tiếp quản những gì mà Mỹ để lại, kiềm chế cuộc tấn công mùa Đông của Putin và mở ra một tương lai châu Âu cho Ukraine.

Nếu thiếu đi công việc này và một nhiệm vụ rõ ràng, không một cái tên nào cho dù nổi tiếng đến đâu sẽ có cơ hội nhỏ nhất để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài, bất chấp tất cả kinh nghiệm của họ.