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Cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị tuyên án tử hình vắng mặt

Hải Yến
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Phán quyết mới được đưa ra đối với cựu lãnh đạo Syria và những người thân cận, liên quan đến cuộc xung đột kéo dài nhiều năm.

Một tòa án Syria đã tuyên án tử hình vắng mặt đối với cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Em trai ông, Maher Assad cũng nhận mức án tương tự, theo AFP.

Hai anh em ông Assad bị kết tội phạm các tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột kéo dài tại Syria. Trong hơn 14 năm giao tranh, khoảng 500.000 người đã thiệt mạng tại nước này.

Trong cùng vụ án, người anh họ bên ngoại của cựu lãnh đạo Syria, Atef Najib, cũng bị tuyên án tử hình. Người này bị xác định có liên quan đến hoạt động trấn áp tại tỉnh Daraa ở miền Nam, những sự kiện sau đó dẫn đến một cuộc nổi dậy và nội chiến.

Ngày 8/12/2024, Syria trải qua sự thay đổi quyền lực. Ông Bashar al-Assad rời chức Tổng thống và rời khỏi đất nước sau khi giao tranh với lực lượng nổi dậy gia tăng.

Ông cùng gia đình đến Nga, nơi cấp quy chế tị nạn cho cựu lãnh đạo Syria.

Tháng 1 năm nay, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết việc dẫn độ cựu lãnh đạo Syria Bashar al-Assad không được đề cập trong cuộc hội đàm ngày 28/1, giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa.

Theo TVzvezda
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Tags

Syria

Nga

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