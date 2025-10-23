Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. (Ảnh: Reuters)

Ông Sarkozy (70 tuổi) bắt đầu thụ án 5 năm tù từ ngày 21/10, sau khi bị một tòa án ở Paris kết tội vì hoạt động gây quỹ tranh cử liên quan đến Libya.

Ông Sarkozy phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định vụ việc mang động cơ chính trị.

Trong đoạn video mới nhất từ nhà tù La Sante, những người được cho là tù nhân đã liên tục đe dọa ông Sarkozy - hiện đang thụ án trong khu biệt giam.

“Chúng tôi sẽ trả thù cho Gaddafi! Chúng tôi biết tất cả, Sarkozy! Hãy trả lại số tiền ấy!”, một người đàn ông hét lên trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội. "Ông ấy đang ở một mình trong phòng giam. Ông ấy vừa mới đến, ông ấy sẽ phải chịu đựng rất nhiều”.

Văn phòng công tố Paris xác nhận đoạn video trên, đồng thời cho biết: "Vào ngày 22/10, chúng tôi đã được giám đốc nhà tù La Sante thông báo về một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, rõ ràng do một tù nhân quay, trong đó anh ta đã đưa ra những lời đe dọa khi ông Nicolas Sarkozy đến cơ sở này".

Sau đó, ba tù nhân đã bị thẩm vấn, và hai chiếc điện thoại di động đã bị thu giữ trong quá trình khám xét phòng giam.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nhấn mạnh, vì lý do an toàn, hai sĩ quan cảnh sát thuộc lực lượng an ninh được phân công bảo vệ các cựu tổng thống sẽ được bố trí thường trực tại các phòng giam liền kề với phòng giam của ông Sarkozy.

"Cựu tổng thống có quyền được bảo vệ vì địa vị của ông ấy. Rõ ràng là có mối đe dọa đối với ông ấy, và sự bảo vệ này sẽ được duy trì trong thời gian ông ấy bị giam giữ", Bộ trưởng Nunez phát biểu trên đài phát thanh Europe 1 hôm 22/10.

Cuộc điều tra nhằm vào ông Sarkozy bắt đầu năm 2013, sau khi con trai của ông Gaddafi - Saif al-Islam - tuyên bố cha mình đã cung cấp cho chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Pháp khoảng 58 triệu USD.

Mặc dù bị kết tội thông đồng với các trợ lý thân cận để dàn dựng vụ việc, nhưng ông Sarkozy vẫn được tuyên vô tội với cáo buộc nhận hoặc sử dụng tiền.

Năm 2011, ông Sarkozy đóng vai trò chủ chốt trong một cuộc can thiệp của liên minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dẫn đến việc ông Gaddafi bị lật đổ và tử vong, đẩy Libya vào hỗn loạn và suy thoái.

Nhóm luật sư của ông Sarkozy đã đệ đơn xin ân xá sớm cho cựu tổng thống, trong khi chờ xét xử phúc thẩm.