Cựu Tổng thống Mỹ chỉ trích gay gắt ông Zelensky

Cựu Tổng thống Joe Biden đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cứng đầu, không đủ biết ơn sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc xung đột với Nga.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Tờ Wall Street Journal mới đây đã đăng tải những đoạn trích từ cuốn hồi ký sắp ra mắt có tên "Promise Me, America" của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong những đoạn trích, ông Biden đã nhìn lại 4 năm nhiệm kỳ của mình tại Nhà Trắng; nhắc đến các cuộc đàm phán với giới lãnh đạo thế giới; dành một số lời chỉ trích gay gắt cho ông Zelensky.

Cựu Tổng thống Biden đã thừa nhận, sự nghiệp diễn xuất đã chuẩn bị tốt cho ông Zelensky trong vai trò lãnh đạo thời chiến.

Tuy nhiên, ông Biden vẫn phàn nàn, nhà lãnh đạo Ukraine "hay thay đổi tâm trạng, bướng bỉnh trong các cuộc trò chuyện riêng tư của chúng tôi và không biết ơn như tôi mong đợi".

Sau khi xung đột Nga-Ukraine leo thang, cựu Tổng thống Biden cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine "cho đến khi nào cần thiết", với việc chính quyền của ông đã phân bổ gần 200 tỷ USD viện trợ từ tiền thuế của người dân kể từ năm 2022.

Ông Biden và ông Zelensky đã gặp nhau trực tiếp hơn mười lần trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Bất chấp sự hỗ trợ chưa từng có, ông Zelensky đã nhiều lần chỉ trích Mỹ giao vũ khí không đủ và những hạn chế trong việc sử dụng chúng.

Theo NBC News, cựu Tổng thống Biden đã mất bình tĩnh trong một cuộc điện thoại với ông Zelensky vào tháng 6/2022, khi nhà lãnh đạo Ukraine bắt đầu đòi hỏi thêm hàng viện trợ, ngay sau khi Mỹ tuyên bố viện trợ quân sự thêm 1 tỷ USD.

Theo 4 người quen thuộc với cuộc trò chuyện, ông Biden đã lớn tiếng và nói với ông Zelensky, người Mỹ đã rất hào phóng và ông ấy nên thể hiện lòng biết ơn nhiều hơn.

Trong việc chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine, ông Biden đã tìm thấy điểm chung hiếm hoi với đối thủ chính trị và người kế nhiệm mình, Tổng thống Donald Trump, người đã công khai chỉ trích ông Zelensky vì lý do tương tự.

Trong cuộc đối đầu căng thẳng tại Phòng Bầu dục vào tháng 2/2025, Tổng thống Trump đã cáo buộc Tổng thống Zelensky thiếu tôn trọng nước Mỹ và gây nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba.

“Ông chẳng hề tỏ ra biết ơn chút nào và đó không phải là điều tốt”, Tổng thống Trump nói với ông Zelensky, đồng thời đe dọa sẽ rút lại sự hỗ trợ của Mỹ trừ khi Ukraine chấp nhận một giải pháp được đàm phán.

Tổng thống Trump cũng nhiều lần mô tả ông Zelensky là “người bán hàng giỏi nhất trong lịch sử”, lưu ý nhà lãnh đạo Ukraine “đã thu về từ 50 đến 60 tỷ USD” mỗi lần ông đến thăm Mỹ dưới thời chính quyền Biden.

Sau khi trở lại nắm quyền, ông Trump tỏ ra miễn cưỡng trong việc viện trợ cho Ukraine, đồng thời mô tả cuộc xung đột Nga-Ukraine là “cuộc chiến của Biden”.

Thay vào đó, ông Trump chọn cách bán vũ khí cho Ukraine thông qua cơ chế PURL (Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine) do NATO điều phối, nơi hầu hết các lô hàng được tài trợ bởi các nước châu Âu ủng hộ Ukraine.

Nga liên tục chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nói điều đó chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi được kết quả.