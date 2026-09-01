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Cựu Tổng thống Maduro bất ngờ gửi ảnh từ nhà tù Mỹ

Hải Yến
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Cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bất ngờ chia sẻ hình ảnh từ nơi giam giữ ở Mỹ, đồng thời gửi thông điệp tới con cháu và những người ủng hộ mình.

- Ảnh 1.

Ông Nicolas Maduro.

Ông Nicolas Maduro đang bị giam tại một nhà tù ở Mỹ, đã chia sẻ hình ảnh của mình từ nơi giam giữ và gửi tới con cháu mình.

“Một món quà nhỏ của tình yêu và hy vọng. Tôi gửi những bức ảnh này như một món quà nhỏ tới tất cả các cháu trai, cháu gái, các bé trai, bé gái và tất cả những người yêu thương chúng tôi. Tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi vẫn kiên định, với trái tim tràn đầy tình yêu của các bạn”, nội dung chú thích trên những bức ảnh được đăng trên tài khoản X của ông Maduro.

Trong ảnh, ông Maduro mặc bộ đồ thể thao màu xám, đứng dựa vào một bức tường và mỉm cười.

Ngày 3/1, Mỹ tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dân sự và quân sự ở Caracas, Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận cuộc tấn công nhằm vào Venezuela này, đồng thời cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân đã bị bắt và đưa ra khỏi Venezuela.

Ngày 5/1, 2 vợ chồng ông Maduro xuất hiện trước Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York, nơi họ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Cả hai đều không nhận tội.

Ngày 6/1, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền Mỹ dự định sẽ sử dụng lượng dầu nhận được từ thỏa thuận với Venezuela để bổ sung vào Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược.

“Một trong những việc tôi sẽ làm với dầu mỏ từ Venezuela là lấp đầy kho dự trữ chiến lược quốc gia, vốn đã gần như bị rút cạn. Quá trình "topping out" sẽ bắt đầu rất sớm, và đây là món quà từ Venezuela dành cho người dân Mỹ”, Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình.

Ngày 28/8, ông Trump tuyên bố một thỏa thuận mà ông gọi là “thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới”, trao cho Mỹ quyền kiểm soát đa số đối với 65 tỷ thùng dầu đã được chứng minh của Venezuela.

Thỏa thuận này liên quan đến 17 mỏ dầu và được kỳ vọng sẽ hơn gấp đôi trữ lượng dầu của Mỹ, giúp hạ giá xăng, đồng thời mang lại hàng tỷ USD đầu tư cho Venezuela.

Theo TASS
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Tags

Nicolas Maduro

venezuela

Donald Trump

mỏ dầu

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