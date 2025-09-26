Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra tòa với bộ dạng tiều tụy

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xuất hiện tại tòa án, ngày 26/9. (Ảnh: Yonhap)

Ông Yoon được hộ tống từ trại giam Seoul đến Tòa án quận trung tâm Seoul. Ông mặc bộ vest xanh navy sẫm màu và đeo tấm thẻ có số hiệu 3617 trên ngực. Ông gầy gò, khuôn mặt hốc hác.

Ngoài tội dẫn đầu cuộc cuộc nổi loạn bằng hành động ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, ông Yoon còn bị xét xử thêm tội vi phạm quyền của các thành viên nội các, sửa đổi tuyên bố thiết quân luật và cản trở công việc của các điều tra viên. Ông cũng bị cáo buộc ra lệnh xóa dữ liệu cuộc gọi và phổ biến tuyên bố sai sự thật.

Trong phiên điều trần, các luật sư của ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng cựu tổng thống cần ban bố thiết quân luật trong tình trạng khẩn cấp và đã dỡ bỏ sau khi Quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ.

Ông Yoon tự bào chữa về cáo buộc tuyên bố sai sự thật, cho rằng lỗi thuộc về cựu thư ký tổng thống Kang Eui-gu.

Lần gần đây nhất mà ông Yoon xuất hiện công khai là ngày 9/7, khi ông dự phiên sơ thẩm.