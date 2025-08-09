Cứu tinh từ Indonesia đổ bộ giúp Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới: Thu về gần 200 triệu USD, nước ta có diện tích trồng hàng trăm nghìn ha

Ảnh minh họa

Cây quế từ lâu đã trở thành một trong những loại cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Với hương thơm đặc trưng và hàm lượng tinh dầu cao, quế Việt Nam không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt là các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU.

Bên cạnh nguồn cung trong nước, Việt Nam cũng đang chi tiền đáng kể để nhập khẩu mặt hàng này. Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), tháng 7 Việt Nam đã nhập khẩu 494 tấn quế, kim ngạch đạt hơn 1,3 triệu USD, tăng 62% về lượng so với tháng 6. Indonesia tiếp tục là quốc gia cung cấp quế lớn nhất cho Việt Nam đạt 67,8% đạt 335 tấn.

Lũy kế trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 2.772 tấn quế, kim ngạch đạt 6,5 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu giảm 6,9%, kim ngạch giảm 8%. Việt Nam nhập khẩu quế chủ yếu từ Indonesia và Trung Quốc với số lượng lần lượt đạt 1.903 tấn và 346 tấn.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã xuất khẩu được 73.080 tấn quế tính đến hết tháng 7, thu về gần 188 triệu USD, tăng gần 35% về lượng và tăng 22% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu là Prosi Thăng Long với10.705 tấn, chiếm 14,5% tỷ trọng trong số các nhà xuất khẩu.

Tổng diện tích trồng quế tại Việt Nam ước tính khoảng 170.000 ha, tập trung chủ yếu ở các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái, và Quảng Nam. Trong đó, Yên Bái là địa phương có diện tích trồng quế lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 1/3 diện tích rừng trồng của tỉnh.

Không chỉ được thu mua dưới dạng vỏ quế khô, cây quế còn mang lại chuỗi giá trị đa dạng qua các sản phẩm chế biến sâu như tinh dầu, bột quế, quế thanh, quế ống, hay dược liệu. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng toàn cầu ngày càng ưa chuộng sản phẩm tự nhiên, hữu cơ và có nguồn gốc bền vững, cây quế Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược nâng cao giá trị nông sản xuất khẩu và phát triển kinh tế nông thôn.

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu quế đứng đầu thế giới. Mặc dù đứng thứ 3 về sản lượng, sau Indonesia và Trung Quốc, Việt Nam lại là nước dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu quế. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu quế của Việt Nam đạt gần 300 triệu USD, chiếm 18,2% sản lượng và 34,4% thị phần xuất khẩu quế toàn cầu.

Các thị trường lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc hiện đang là những điểm đến xuất khẩu chủ lực của quế Việt Nam. Trong đó, Mỹ là thị trường có nhu cầu ổn định và liên tục gia tăng về khối lượng nhập khẩu quế, chủ yếu phục vụ ngành thực phẩm và sản phẩm chức năng.

Thị trường EU, với các tiêu chuẩn cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, đang ưu tiên các nhà cung ứng có chứng nhận hữu cơ và sản xuất bền vững. Ngoài ra, Ấn Độ và Trung Đông cũng nổi lên như những khu vực tiêu thụ lớn, đặc biệt là dạng quế thô và tinh dầu.