Cựu tiếp viên hàng không vận chuyển thuê ma túy cho vợ

Tân Châu |

Từng làm tiếp viên hàng không, Lê Nguyễn Huy Hoàng cùng vợ và em họ tham gia đường dây mua bán ma túy, giao “hàng” lấy công. Cả ba lĩnh án nặng tại phiên tòa ở TPHCM.

Ngày 24/4, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với nhóm bị cáo trong vụ buôn ma túy do Nguyễn Tôn Thùy Khanh (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cầm đầu. HĐXX tuyên phạt Khanh 18 năm tù. Chồng của Khanh là Lê Nguyễn Huy Hoàng (31 tuổi) bị tuyên 16 năm 6 tháng tù, Nguyễn Nhật Doanh (28 tuổi, em họ Khanh) nhận mức án tương tự. Tất cả các bị cáo cùng phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cựu tiếp viên hàng không bị tuyên án vì buôn ma túy cùng vợ và em họ - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Nguyễn Duy Hoàng tại phiên tòa ngày 24/4.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hệ lụy nghiêm trọng cho cộng đồng nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng khai từng làm tiếp viên cho một số hãng hàng không tại Việt Nam từ 2016–2022. Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện có hai con nhỏ, vợ cũng vướng vòng lao lý.

Bị cáo Khanh cho biết khi bị bắt đang mang thai, sau đó sinh con trong trại tạm giam, các con hiện được ông bà ngoại chăm sóc. Tuy nhiên, HĐXX nhận định các tình tiết này chỉ có thể xem xét một phần, không làm thay đổi bản chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Cựu tiếp viên hàng không bị tuyên án vì buôn ma túy cùng vợ và em họ - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 24/4.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Khanh bắt đầu mua bán ma túy từ một đối tượng tên Ken (chưa rõ lai lịch). Đến năm 2022, bị cáo chuyển sang lấy “hàng” của người tên Múc do giá rẻ hơn. Trong quá trình hoạt động, Khanh thuê chồng và em họ đi giao ma túy, trả công từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lần.

Tối 14/9/2023, khi Hoàng đang đi giao “hàng” thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Khám xét nơi ở của các bị cáo, cơ quan công an thu giữ gần 400 gram ma túy các loại, qua đó bóc gỡ đường dây này.

Gây tai nạn rồi bỏ trốn, bỏ mặc người bị nạn: Khi sự vô cảm có thể phải trả giá bằng án tù
