Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thừa nhận sai phạm, xin được “trả lại” tiền thừa

Ngoài thừa nhận sai phạm như cáo trạng quy kết, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan còn xin HĐXX cho gia đình được xin lại số tiền còn dư sau khi nộp khắc phục hậu quả để trả nợ.

Chiều 18/8, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH (cũ) và 27 bị cáo khác về tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại tòa, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết, thừa nhận có nghe dư luận phản ánh việc cấp dưới có hành vi nhũng nhiễu, kéo dài thời gian cấp Giấy phép với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bị cáo không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại hay phản ánh nào của doanh nghiệp.

Bị cáo Hoan khai, thực tiễn các hồ sơ do Cục Quản lý lao động nước ngoài, Bộ LĐ-TB&XH trình lên, rất nhiều hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu. Cục đã có văn bản gửi doanh nghiệp bổ sung hoàn thiện, song có những doanh nghiệp phải bổ sung tới 2 lần, do đó thời gian doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ kéo dài. Còn thời gian hồ sơ trình lên bị cáo, bị cáo xử lý đảm bảo theo đúng qui định.

“Quá trình ký các giấy phép, bị cáo có nhận khoản tiền nào do cấp dưới đưa lên không?”, HĐXX hỏi. Bị cáo Hoan thừa nhận “có nhận tiền”. “Theo bị cáo, khoản tiền đó doanh nghiệp đưa để làm gì”, HĐXX hỏi tiếp. Bị cáo Hoan khai: “Anh Nam có nói là doanh nghiệp cảm ơn cho cấp Giấy phép. Do việc này đã diễn ra từ rất lâu nên bị cáo có những cái nhận thức chưa đúng, đã nhận khoản tiền này”.

“Theo bị cáo, tự dung người ta bỏ ra khoản tiền để làm gì”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Hoan khai, do liên quan đến việc cấp dưới của bị cáo gây khó khăn, phiền nhiễu cho doanh nghiệp, dẫn đến doanh nghiệp phải chi khoản này để được cấp Giấy phép.

Ở hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), bị cáo Hoan cho biết, bị cáo Nam từng báo cáo miệng “muốn làm quy trình nội bộ của E7”. Sau đó, bị cáo Hoan thừa nhận quy trình này thực sự gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Quá trình khai báo, bị cáo Hoan cho rằng chỉ nhận hối lộ từ 2 doanh nghiệp tổng số hơn 5,7 tỷ đồng; hơn 1,9 tỷ đồng do bị cáo Nam đưa và 2 đồng hồ. Số tiền bị cáo nhận vào những ngày lễ, tết, bị cáo Hoan xin HĐXX không quy kết là tiền nhận hối lộ. Bởi theo bị cáo Hoan: "Bị cáo cũng như những lãnh đạo, cán bộ khác đều nhận quà dịp lễ, Tết của các doanh nghiệp." - bị cáo nói.

Trước khi dừng lời, bị cáo Hoan xin HĐXX cho gia đình bị cáo được xin lại số tiền đang còn dư sau khi nộp khắc phục để trả nợ. Ngoài ra, bị cáo còn khai, từng phẫu thuật ung thư phổi, mẹ bị cáo đã 100 tuổi; gia đình bị cáo được bố mẹ vợ giao trông coi mộ phần của liệt sĩ; con bị cáo còn nhỏ, mong được khoan hồng sớm trở về với gia đình.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: M.H

Lời khai về việc đưa tiền cho cựu Thứ trưởng

Trước đó, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Hoàng Long) và một số bị cáo khác.

Theo cáo trạng, bị cáo Hưng là chủ sở hữu và là người điều hành, quyết định mọi hoạt động của Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước. Từ năm 2020- 2024, bị cáo Hưng đã chỉ đạo vợ và các bị cáo khác lập 2 phiếu thu khi thu tiền của người lao động để hạch toán trên 2 hệ thống sổ kế toán, nhằm che giấu doanh thu. VKS xác định, bị cáo đã chỉ đạo việc để ngoài sổ kế toán hơn 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại tiền thuế cho Nhà nước là hơn 241 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hưng khai, công ty của bị cáo đã hoạt động được lâu đời, chiếm được lòng tin của người lao động. Do đó, khi thu tiền của người lao động làm hai khoản đúng quy định và ngoài quy định, người lao động đều không thắc mắc gì. Hơn nữa, khi thu tiền, công ty đều giải thích rõ cho người lao động biết khoản nào là thu đúng quy định và khoản nào thu ngoài quy định.

“Nếu không giải thích rõ, ra đến cửa là người lao động kiện ngay”, bị cáo Hưng khai và cho biết, số tiền thu đúng quy định bị cáo để ở một sổ sách để báo cáo cơ quan chức năng, khoản thu ngoài quy định bị cáo chỉ đạo lập một sổ sách khác dùng cho công ty. Tiền thu ngoài quy định, bị cáo dùng chi cho việc phát triển thị trường và để “ngoại giao”.

Trong khoản chi phí “ngoại giao”, bị cáo Hưng khai có đưa tiền cho cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan; cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Bộ LĐ-TB&XH (cũ). Trong đó, bị cáo Hưng đưa cho bị cáo Hoan 2 lần, tổng số 170.000 USD và Nam 4 lần để được cấp phép. Việc đưa tiền được bị cáo thực hiện tại cơ quan của các lãnh đạo này.

“Nếu không đưa tiền có được cấp phép?”, chủ tọa hỏi. Bị cáo Hưng khai: “Chắc chắn không được thuận lợi”.

Bị cáo Phạm Thị Hạnh (vợ bị cáo Hưng) cũng thừa nhận cáo buộc và các con số nêu trong cáo trạng. Theo lời khai của bị cáo Hạnh, bị cáo được chồng chỉ đạo việc lập 2 sổ sách, sau đó bị cáo chỉ đạo nhân viên lập 2 sổ sách, một để báo cáo cơ quan thuế, một để sử dụng trong công ty.

Quá trình khai báo, bị cáo Hạnh cho rằng hành vi của mình là do thiếu hiểu biết pháp luật; đồng ý dùng số tiền đã bị thu giữ cộng với tiền đã nộp để khắc phục hậu quả cho cả hai vợ chồng. Tổng cộng hai khoản này là 241 tỷ đồng./.